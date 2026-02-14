我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳嘉昌表示，為確立有效安全管理，除日常加強安全衛生環保巡檢作業，並定期召開會議檢討。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運多線齊發，因應農曆春節將至，捷運局春節期間工地安全巡檢全面完成。各工區已針對施工現場圍籬門禁完整性、警示標誌設置、交通維持改道措施及夜間照明等項目進行重點查核，捷運局長吳嘉昌視察小港林園線，除慰勉團隊辛勞外，強調高雄捷運齊發，聯合開發案屢傳佳績，重大工程同步啟動，參與施工廠商與勞工眾多，相關安全防護不容輕忽。吳嘉昌表示，為確立有效安全管理，除日常加強安全衛生環保巡檢作業，並定期召開會議檢討外，配合高雄市政府勞工局勞動檢查處，針對捷運重大公共工程施工安全管理，推動區域聯防稽查機制，透過跨機關、跨標案之聯合稽查與經驗交流，強化轄內捷運工程施工期間之職業安全衛生管理，提升承包廠商安全衛生自主管理能力，降低施工風險，確保勞工作業安全及周邊民眾生命財產安全。捷運局結合高雄市勞工局推動高雄捷運「安衛家族」計畫，由政府部門及統包商擔任核心單位，發揮領頭羊角色，透過「大廠帶小廠、公私協力」的方式，逐步擴大「安全營運、健康勞動」理念，打造安全互助網絡，建立有效溝通平台，透過互相觀摩學習安全衛生經驗，強化勞工教育訓練，全面提升捷運工程施工現場之職業安全與健康水準。