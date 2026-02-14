我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年 NBA 全明星週末（All-Star Weekend）於今（14）日正式點燃戰火，由活力四射的「新秀挑戰賽」打頭陣。備受亞洲球迷關注的中國長人楊瀚森（Yang Hansen），代表由G聯盟球員組成的奧斯丁隊（Team Austin）出戰。雖然楊瀚森展現高效率，全場5投4中攻下10分，包含一次精彩的運球過人挑籃，但在採取「目標得分制」的殘酷賽制下，奧斯丁隊最終未能守住領先，以34：40遭到由NBA一、二年級生組成的甜瓜隊（Team Melo）逆轉，無緣晉級決賽。本屆新秀挑戰賽維持四隊爭霸模式，首輪目標分數設定為 40分，先達標者勝出。楊瀚森此役替補上陣表現亮眼，展現柔和手感與靈活腳步。他全場把握度極高，5次出手命中4球，其中包含一記底角三分彈，高效率貢獻 10分、2籃板。隊友尼德豪瑟（Niederhauser）則攻下全隊最高的 11分。比賽開局雙方互有往來，梅羅隊靠著休士頓火箭新星謝潑德（Reed Sheppard）與波特蘭拓荒者中鋒克林根（Donovan Clingan）的外線火力，一度打出一波10：0攻勢反超比分。奧斯丁隊換上楊瀚森後局勢改變，他先是接獲紐頓傳球飆進三分，隨後又在禁區強勢上籃完成「三分打」，助隊以24：21反超比分。進入決勝階段，楊瀚森更上演精彩好球，運球晃過高大的克林根後挑籃得分，助奧斯丁隊取得30：26領先，一度看見勝利曙光。不過，梅羅隊展現NBA等級的韌性，謝潑德在關鍵時刻挺身而出，連續兩記不講理的三分球重創對手，加上聖安東尼奧馬刺後衛卡斯特（Stephon Castle）穩健罰球，梅羅隊以36：32重新要回領先。雖然奧斯丁隊試圖反撲，尼德豪瑟勾手追分，但甜瓜隊費爾斯（Fyles）突破得手將比分推至賽末點。最終哈珀（Ron Harper Jr.）後仰跳投命中，梅羅隊率先達到40分門檻，以40：34 帶走勝利，晉級決賽。梅羅隊方面，謝潑德與克林根各攻下9分，卡斯特貢獻6分、5助攻，表現全面；費爾斯則有7分進帳。