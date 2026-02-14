我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙（右）、主演翁倩玉（中）及編劇呂安弦（左）先前出席謝票記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

《陽光女子合唱團》打敗《海角七號》！榮登最賣座台片

▲《陽光女子合唱團》票房突破5.3億，超越18年前《海角七號》的票房，成為影史第一。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

《陽光女子合唱團》有續作？呂安弦鬆口：很快有好消息

▲《陽光女子合唱團》全台狂賣5.34億，呂安弦先前鬆口：「也許很快有新的好消息，我不知道！」（圖／壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》打敗《海角七號》！《陽光女子合唱團》全台票房持續狂飆，本月12日賣破5.23億，時隔一日，今（14）日必定突破5.34億，超越2008年電影《海角七號》的票房，榮登台灣影史最賣座台片！值得一提的是，《陽光女子合唱團》導演林孝謙與編劇呂安弦先前被問及續作、影集版？或是前作計劃？後者鬆口：「可以開始想像這件事，也許很快有新的好消息，我不知道！」如今該片躍升影史第一，再度開拍可能性大展曙光！《陽光女子合唱團》自去年12月31日上映，前2週票房低落，直至如雪片般的社群發酵後，從1月中旬開始，票房以倍數翻漲，全台場次愈開愈多，劇情與主演深受觀眾喜愛，無論是大、小朋友、家家戶戶，乃至社群發起「不落淚挑戰賽」，使得《陽光女子合唱團》口碑傳遍開來，至今連霸全台34天票房冠軍。《陽光女子合唱團》本月12日全台票房來到5.23億，逼近《海角七號》5.34億，昨日票房未定，時隔一日，按照票房走勢，加上今日適逢農曆新年假期第一天，票房勢必看漲，超越5.34億已成定局，成為台灣影史台片冠軍，打敗霸榜18年的《海角七號》，歷史性的一刻，影迷及演員都始料未及，相當振奮人心。特別的是，《陽光女子合唱團》林孝謙與呂安弦本月12日出席謝票記者會，被問及續作、影集版？或是前作計劃？呂安弦鬆口：「那我個人是不反對，可以開始想像這件事，也許很快有新的好消息，我不知道！」如今該片躍升影史第一，再度開拍可能性大展曙光。而林孝謙也被問到，是否舉辦更大型的慶功活動，目前仍在討論中，他感謝每一位觀眾買票進場，「那是一張票的心意，是對台灣電影的信任與支持。」最後再度喊話，過年期間不妨帶著家人朋友一同進戲院觀影，劇組除了再次謝謝大家支持，也祝福各位都過好年。