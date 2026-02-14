我是廣告 請繼續往下閱讀

近日網路盛傳有雙北地區腦出血患者沒有加護病房能夠收治的狀況，對此，衛福部長石崇良今（14）日強調，已請醫事司啟動調查，不過，他指出台北市急診共床人數超過50人的僅台大醫院，多數醫院候床病人都在30人以下，全數來到新低點，而新北市也只有林口長庚醫院超過50人以上候床，沒有發生ICU（加護病房）病人無法安排收治的情況。一名急診科醫師日前在粉專「急診醫師碎碎念」發文指出，有30多歲女性患者因劇烈頭痛、意識不清送急診，確診為蜘蛛網膜下腔出血，必須緊急手術，但在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，卻面臨無加護病房床位、無法轉院的窘境，並無奈表示「這就是醫療崩壞進行式」。而今天是春節連假首日，石崇良今天上午視察假日輕急症中心時受訪表示，衛福部很重視這個訊息，他也立刻請醫事司去調查，但因沒有署名無法證實真偽，但根據今天早上資料顯示，台北市急診候床超過50人以上的只有台大醫院，多數醫院候床病人皆在30人以下，來到新低點，即使新北區也只有林口長庚醫院超過50人以上候床，目前看起來候床情形都比往年下降很多。另外，他進一步表示，也沒有發生需要ICU的病人無法安排收治的情形，石崇良強調，仍會持續在未來九天長假中，謹慎注意重症收治的情形。