今天西洋情人節，適逢也是草莓產季。草莓色澤紅潤、滋味酸甜，經常也是情人節美食的主題之一。全台餐飲業中，有飯店推出草莓主題下午茶，更有草莓甜點吃到飽，每人最低990元起、兒童500元起。另外也有期間限定草莓蛋糕、草莓飲品，更有草莓冰淇淋將有買一送一優惠。
📍高雄萬豪酒店：
高雄萬豪酒店即日起推出期間限定「草莓季」企劃， 11樓的京心咖啡廳以「莓好派對」為主題，將草莓的清新酸香融入沙拉、甜點與飲品之中。菜色包含清新草莓布拉塔花園沙拉、莓好鬆餅、草莓緋紅冰茶、草莓抹茶奶蓋等。
1 樓皇怡咖啡廳則推出「春日莓好雙人午茶」，以精緻層架呈現 7 款甜點與 4 款鹹點，打造兼具視覺與味覺的午茶體驗。甜點包含有堅果草莓慕斯、草莓泡芙、白巧草莓香堤等。搭配燻雞莎莎、鳳梨蝦球脆片、松露菌菇塔等鹹點。即日起至3月31日止，每日14:00至17:00限定供應，洽詢專線：07-559-6901。
📍台北喜來登飯店：
台北喜來登大飯店「The Deli」推出五款精緻限定甜點，涵蓋分享型蛋糕、個人甜點與日常麵包選項。像是「草莓可可慕斯蛋糕」，以層層推疊巧克力蛋糕、40%牛奶可可結合草莓慕斯，再淋上濃郁草莓果醬，頂層鋪滿大量新鮮草莓切片與白巧克力甘納許。另還有「草莓紅絲絨蛋糕捲」、「草莓白乳酪蛋糕」、「草莓檸檬堡」、「草莓生甜甜圈」等。
十二廚自助餐廳亦同步推出7款草莓主題甜點，品項包括口感絲滑細緻的「草莓巴伐利亞」、香氣濃郁的「草莓乳酪燒」、深受親子族群喜愛的「草莓奶油泡芙」與「草莓鮮奶酪」，以及經典的「草莓生乳蛋糕捲」、「鮮莓水果塔」與「繽紛草莓派」。
▪️台北喜來登大飯店「十二廚」餐價：
平日午餐每位1490元+10%、
平日晚餐每位1590元+10%、
平日下午茶每位990元+10%、
假日下午茶每位1190元+10%、
假日午晚餐每位1990元+10%
📍台北晶華酒店：
台北晶華酒店表示，即日起於館內多間餐廳與甜點外賣櫃同步推出多款草莓限定甜點，去年首次快閃即造成排隊與搶購熱潮的韓國人氣甜點品「KITCHEN205」也將於1月22日至2月22日快閃回歸，帶來「經典草莓園蛋糕」以及「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」共3款甜點，兩款KITCHEN205蛋糕6吋1980元、冬日草莓帕妃杯外帶2入組880元，以及由台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫設計的草莓甜點，每款380元起，即日起可於「晶華美食到你家」美食平台預購。
📍新竹喜來登飯店：
新竹喜來登表示，今年草莓下午茶以「春日繁花 草莓派對」為活動主題，即日起至3月7日每週六、日下午2點45分至5點於大廳咖啡吧期間限定、限時供應，現場無限量供應超過25道以上草莓甜點、輕食、鹹點吃到飽。
草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」及現點現做「法式草莓薄餅」搭配現炒新鮮草莓，加上草莓淋醬等夢幻草莓甜品，另有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。
📍高雄洲際酒店：
高雄洲際酒店也推出2026 年度草莓季企劃「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」，由法式藍帶出身的高雄洲際酒店西點主廚王健翰（Hank Wang）親自操刀，以「減法哲學」的甜點設計核心，刻意摒棄非必要的糖分添加與裝飾性膠質，透過精準的比例調整製作。
本季五款草莓季主題甜即日起於洲際酒店一樓 Delicatesse 烘焙坊 限量登場。包含有「草莓開心果夏洛特蛋糕」、「草莓芙蓮蛋糕」、「草莓馬卡龍」、「草莓 Cookies」。
📍台南冰店「冰鄉」：
台南老店「冰鄉」每年都在農曆過年前就會推出草莓牛奶冰，上頭有著滿滿的大顆草莓與香甜果醬，今年售價每碗195元，份量大到要兩人合吃才吃得完。今年人氣更旺，凌晨6點就有民眾前往排隊，即便12點店家才營業，但因為會提前出來發號碼牌，因此等於產生「一開張就售罄」的盛況，也因為草莓大顆，更有網友笑說「以為是紅龜粿」。
📍星巴克：
星巴克推出春季開喝草莓風味飲料，即日起一口氣推出「粉紅草莓風味星冰樂」、「草莓風味抹茶那堤」2款新品。
📍COLD STONE：
COLD STONE 3月5日前，推出2款期間限定草莓季冰淇淋新品「草莓巴斯克」與「可麗露戀曲」，將法式經典甜點化作冰淇淋風味，並推出各式優惠：
▪️2月13日至2月22日：購買中杯以上冰淇淋，享同size 第二件半價。(不含脆餅/桶裝/濃霜淇淋；價低者為優惠品項)
▪️2月26日至3月1日：購買中杯以上含桶裝冰淇淋、濃霜淇淋，享同 size 冰淇淋第二件50 元。(不含脆餅；價低者為優惠品項)
▪️2月17日至3月5日：憑 LINE 粉絲優惠券，享中杯以上含桶裝冰淇淋買一送一。(不含脆餅/濃霜淇淋；價低者為贈送品項；每帳號可領取一次)。
資訊來源：台北喜來登大飯店、台北晶華酒店、高雄萬豪酒店、新竹喜來登、高雄洲際酒店、冰鄉、星巴克
