我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 全明星週名人賽（Celebrity Game）今（14）日熱鬧開打，除了場上的精彩攻防，場邊的唇槍舌戰與爆笑數據也同樣吸睛。擔任「字母哥隊」教練的密爾瓦基公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），賽前逮到機會當眾吐槽自家隊員、同時也是權威記者查拉尼亞（Shams Charania），直言這位整天爆料交易流言的名記「根本不會打球」。而賽後數據也證實了字母哥的說法，查拉尼亞全場一分未得，但「看手機的時間」卻高得嚇人。安戴托昆波本季頻繁捲入交易傳聞，而這些消息的主要來源往往就是查拉尼亞。如今兩人在名人賽狹路相逢，身為教練的安戴托昆波自然沒放過反擊的機會。賽前被問及球隊戰力與比賽公平性時，安戴托昆波指著查拉尼亞說道：「你知道為什麼這不公平嗎？因為我有 Shams 在我隊上，他根本不會打球，但其他人都可以。」這番「教練霸凌球員」的言論，被外界解讀為是對查拉尼亞先前不斷報導他離隊流言的幽默報復。事實證明，字母哥的吐槽並非空穴來風。美媒賽後曬出了一組關於查拉尼亞的趣味數據：這位爆料大神全場出賽表現慘澹，4次出手全部落空，得分掛蛋（0分），還發生了3次失誤。更有趣的是，統計顯示他在比賽期間「看手機的時間」高達13分鐘。轉播鏡頭多次捕捉到他在板凳席甚至暫停時間，低頭猛滑手機，彷彿比起場上勝負，他更在意聯盟有沒有新聞發生。網友也紛紛調侃：「他是來比賽的，還是來發推特的？」、「字母哥說得對，他真的不會打球，只會滑手機。」現年31歲的安戴托昆波因小腿傷勢，確定缺席本次全明星賽的正賽。雖然他透過球迷票選入選先發，但該位置將由聖安東尼奧馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）遞補。這段明星週假期對安戴托昆波來說是寶貴的喘息機會。本季他雖然只出賽 30場，但效率驚人，場均繳出28.0分、10.0籃板與5.6助攻，投籃命中率64.5%與三分命中率39.5%皆創下生涯新高。