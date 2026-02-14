我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金與京華城案尚未解決，《鏡週刊》記者直播時指出，關鍵證人許芷瑜（橘子）會在過年後返台，還會繳交手機，內容甚至有跟綠營人士見面「不好的內容」，柯文哲今日則是回應，希望「鏡週刊」在新年要「改過自新，重新做人！」柯文哲、民眾黨秘書長周榆修、北市黨部主委邱慧洳、北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽、中正萬華區議員參選人吳怡萱、陳佩琪今日上午一同到圓山捷運站外發送春聯與發財金，並與支持者合影。針對「鏡週刊」記者爆料，柯文哲的幕僚「橘子」目前在香港，過年期間可能返台，而且有交出過去柯文哲會見對象記錄的手機。柯文哲回應說，過年期間不要講壞話，希望「鏡週刊」在新的一年要「改過自新，重新做人」，因為在2025年台北地檢署少數幾個檢察官勾結「鏡週刊」，淪為民進黨的打手，這就是全民的普遍印象，希望在新的一年「鏡週刊」可以改過自新。