我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕今（14）日上午到南屯清潔隊慰問清潔隊員。（圖／台中市政府提供，2026.02.14）

國民黨台中市初選演成歹戲拖棚，昨天有政治粉專批評，黨主席鄭麗文為了2028選總統，搞出「隔江打盧」大爛戲，黨中央不僅將盧秀燕的話當耳邊風，還玩兩面手法，把基層焦慮的鍋全甩給盧秀燕。盧秀燕今天受訪時否認和鄭麗文有心結，並說「我們情同姐妹、有商有量、彼此尊重，外界不必見縫插針」；楊瓊瓔小編也上火線回應粉專，指「已經一再退讓」。盧秀燕今（14）日上午到南屯清潔隊慰問清潔隊員時，有媒體問及「聽說要不是你出手協調，市長初選可能延到5月底？」時，並沒有否認，只說「有結果最重要」。媒體追問鄭麗文「隔江打盧」一事，只見她毫不意外地回答「我跟鄭主席情同姐妹、有商有量，因此整個事情的過程當中，我們都彼此商量、彼此尊重，所以外界不必見縫插針」，接著就離開未繼續受訪。所謂「隔江打盧」，是政治粉專「不演了新聞台」昨晚發文的新說法。國民黨台中市長黨內提名，從外界以為毫無懸念定於江啟臣一尊，拖成六都進度最慢，這兩天多位國民黨大咖喊話盧秀燕，效法新北市長侯友宜出面協調。粉專指出，國民黨台中市初選就是一場「隔江打盧」的爛戲。並透露在昨天上午協調之前，盧秀燕才與國民黨副主席李乾龍通過電話，明確強調再拖一個月對整合無益，希望時程提前。但李乾龍在協調過程隻字未提時程，只討論民調機構與題目設計，盧秀燕的強調被當耳邊風。「這局就是黨中央在搞、鄭麗文在搞，已經沒有懸念，斧鑿痕跡歷歷在目」、「到現在黨中央也無法解釋，為什麼要到3月底，為什麼不能2月底？為什麼鄭麗文的「粉紅超跑」開得這麼慢？」「不演了新聞台」質疑楊瓊瓔背後是誰撐腰？根本不該出現的對立氣氛，因為黨中央拖死狗的惡搞，日益惡化。黨中央還玩兩面手法，讓黨發言人帶風向，要盧秀燕多學侯友宜，把時程推延、基層焦慮的鍋全甩給盧秀燕。「老實說，原本董哥老是在講，他本人聽過鄭麗文要選總統，我都不大信，現在，不由得我不信」。楊瓊瓔的小編今天親上火線回應，強調時程延後至5月的想法，是江啟臣最早向黨內輔選要角提出的期待，楊瓊瓔從未主張5月初選，且始終一致請黨中央依既有機制進行初選，「無論結果輸贏，我們都願意接受；民調日期、比例與執行方式，完全尊重黨中央的專業與裁量。楊瓊瓔小編強調「我們已經一再退讓，甚至表達不必舉辦正式初選，只要透過公平、公開、透明的機制民調做出結果即可，如果連這樣都不可行，恐怕才是真正值得深思的問題。」不演了新聞台則回嗆「不要3月底，2月底就比民調好嗎」、「黨中央推給候選人、候選人又推給黨中央在那邊唱雙簧」、「楊瓊瓔到處轉傳民調題目，請問這不是協調決議的禁止事項嗎？」