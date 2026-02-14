我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前NBA球星林書豪（Jeremy Lin）在2026名人賽末節飆進關鍵「加倍四分球」，聯手攻下10分的中國男星王鶴棣（Dylan Wang），率領字母哥隊逆轉奪勝。（圖／路透／達志影像）

2026年 NBA 全明星週名人賽（Celebrity Game）除了有林書豪（Jeremy Lin）與王鶴棣的精彩連線外，場上還有一個無法忽視的巨大身影，那就是前NBA球員、身高229公分的「巨獸」法爾（Tacko Fall）。身為「字母哥隊」的禁區守護神，法爾在比賽中不僅展現了絕對的身高優勢，更在第一節上演了一記驚技四座的180度反手爆扣，讓全場觀眾與對手驚呼連連。法爾代表由公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）執教的隊伍出賽。面對一群身高僅及他胸口的藝人與退役球員，法爾的存在簡直是「核彈級」的威脅。比賽首節，法爾就在籃下獲得空檔，但他沒有選擇輕鬆放進，而是展現了令人意外的靈活性，背對籃框起跳，雙手向後一拉，完成了一記紮實的反手灌籃，這記「不講武德」的暴扣瞬間引爆社群媒體，網友紛紛笑稱：「這根本是大人打小孩」、「籃框對他來說就像玩具一樣」。法爾所在的字母哥隊陣容堪稱豪華。除了這尊禁區巨塔外，隊友還包括拿下12分的林書豪、攻下10分的中國男星王鶴棣、知名喜劇演員基根麥可凱（Keegan-Michael Key）、巴西足球傳奇卡福（Cafu）、NFL底特律獅明星接球員聖布朗（Amon-Ra St. Brown），以及那位被教練字母哥吐槽「不會打球」的名記查拉尼亞（Shams Charania）。在這群隊友的簇擁下，法爾整場比賽打得相當寫意，多次在籃下輕鬆得分或抓下籃板，最終也幫助球隊以65：58擊敗安德森隊（Team Anderson），收下勝利。