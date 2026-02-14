我是廣告 請繼續往下閱讀

▲機器人為即將開幕的「科技廟會」彩排。（圖／美聯社／達志影像）

▲機器人頭上很「應景」的戴著象徵馬年的紅毛帽。（圖／美聯社／達志影像）

下週就是農曆新年，在中國，連機器人也緊鑼密鼓準備迎新春。13日在北京一家商場，4台機器人穿上鮮豔的舞獅服裝，進行節目彩排，吸引不少好奇的路人駐足。根據《美聯社》報導，雖然16日才是除夕，但本週北京各地已有展覽和活動登場，機器人一遍遍表演屈膝、起身、左轉、右轉等動作，還會組隊踢足球，堆積木，並將塗滿糖漿的山楂果串在棍子上。報導指出，中國近年大力投入研發AI，這些在商場表演的機器人，大多是由中國新創公司製造的，有活動主辦方表示，科技日新月異，只要跟上趨勢，就算是傳統宗教活動，廟會也能「科技化」，坦言世界正在進入新一輪競爭，其中最重要的就是AI領域。不過，雖然看機器人表演很有趣，小朋友特別容易被吸引並逗樂，但仍有不少家長認為，情感交流才是新年的核心：「就技術而言，它們（機器人）在很多方面甚至比人類做得更好，但說到情感價值，短期內還無可取代。」