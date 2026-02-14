我是廣告 請繼續往下閱讀

醫護血汗人力荒！台北市政府宣布調高北市聯合醫院的夜班費與獎勵金，並向中央爭取首都醫護職務繁重加給，衛福部長石崇良今（14）對此事表示，台北市聯醫相對與其他的縣市來講，更有它的資源可以運用，台北市不論是要運用健保體系的資源，或是市政府的預算，來幫醫護人員加薪，衛福部都很支持。北市府昨日宣布，聯醫獎勵金提撥率去年從80%提高至85%，今年比照增加5%，護理人員以外的醫事人員夜班費今年起調高8%至22%，目前持續為北市聯醫向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。石崇良今日上午視察假日輕急症中心時受訪指出，政府去年的健保總額來到了9286億，再加上公務預算的挹注，已經近9500億，各醫院的點值也都大幅的提升，都到了0.95以上，甚至超過1的也有，所以每個醫院應該都有餘裕給醫護人員加薪，他們也看到很多的體系都紛紛宣布了加薪。他說，至於台北市聯醫，能夠跟大家一樣給醫護人員加薪，這是很好的事情，衛福部樂見其成。至於說什麼加給，他還要再仔細了解，不過他看到的是，多數的醫院都已經做到加薪。石崇良強調，全國的醫護人員都非常辛苦，過去一年，從年初的這個流感疫情急診的爆量等，一年下來其實不只是台北市，在很多的偏鄉地區也都很辛苦，政府才會挹注了這麼多的資源，讓醫院有餘裕給醫護人員加薪。