今天2月14日是西洋情人節，台北市蔣萬安一早透過臉書發文，放上自己的過去上節目說過的「撩妹語錄」，對象包括遊覽車上的辣妹、高雄市議員陳美雅、立委李彥秀等，他更因此自嘲「我自己看了都有點不好意思。」網路上有不少支持者做的蔣萬安撩妹短片，包括議會總質詢時蔣萬安回應綠營市議員內容，逗得綠營議員不斷開心笑。這是首次蔣萬安公開「撩妹語錄」短片，其中一段是上沈玉琳節目，對著一名身材火辣的女來賓說「烤肉你都先烤什麼？我都先考慮你」。這段短影片還被打上「第一個回家跪算盤？」另外，蔣萬安還對著陳美雅說，「你知道我學生的時候最喜歡什麼課？我最喜歡愛上你的每一刻」，但是因為全程照稿念，被封「無情撩妹機器」，幕僚笑他完全沒有投入。蔣萬安也撩李彥秀，問她「高鐵都喜歡靠走道，還是靠窗？我喜歡靠著你」惹得李彥秀笑彎腰，不敢相信這是蔣萬安會說的話。最後，蔣萬安也送上祝福，「今天是情人節，也是春節的開始，祝有情人終成眷屬，單身的朋友也不要擔心，眼睛一閉馬上就過了」，新的一年祝大家新年快樂、萬事如意、馬到成功，也祝大家情人節快樂。