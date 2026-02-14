我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA全明星週末（All-Star Weekend）的新秀挑戰賽（Rising Stars）決賽於今（14）日登場，由傳奇球星卡特（Vince Carter）執教的「卡特隊（Team Vince）」對決老對手安東尼（Carmelo Anthony）領軍的「甜瓜隊（Team Melo）」。這場採「目標得分制」搶25分的激戰，最終由費城76人新秀艾吉康（VJ Edgecombe）主宰戰局。他在球隊落後1分的絕境下，冷靜罰進致勝兩球，助卡特隊以25：24驚險氣走對手奪冠，並憑藉關鍵表現獲選為賽事MVP。決賽過程互有領先，戰況在最後關頭進入白熱化。甜瓜隊靠著馬刺新秀卡斯特（Stephon Castle）的一記補扣，率先取得24：23的聽牌優勢，距離冠軍僅差 1分。就在全場屏息之際，艾吉康展現強大心理素質，持球強攻禁區造成拓荒者中鋒克林根（Donovan Clingan）犯規，獲得兩次罰球機會。面對巨大的勝負壓力，這位76人菜鳥穩穩罰進這價值連城的兩球，直接以25：24終結比賽，加上前一波的切入得分，艾吉康一人包辦了球隊最後4分，成為卡特隊奪冠的頭號功臣。賽後高舉MVP獎盃的艾吉康自信表示：「我們來這裡就是為了競爭，我保證過我們會成為最後的贏家。」雖然他在決賽僅5投2中攻下 6分，但在第一輪與決賽的關鍵時刻皆有宰制級演出，獲獎實至名歸。回顧比賽進程，甜瓜隊開局氣勢如虹，靠著克林根與哈珀（Dylan Harper）接連飆進外線，一度取得9：4領先，但卡特隊隨即反撲，喬治（Kyshawn George）、布澤利斯（Matas Buzelis）與傑明（Egor Demin）聯手取分反超。隨後雙方陷入拉鋸戰，甜瓜隊謝潑德（Reed Sheppard）與卡斯特內外夾攻，一度要回領先優勢，但卡特隊靠著奎因（Derik Queen）與布萊恩特（Carter Bryant）緊咬比分，最終才有了艾吉康的絕殺戲碼。本屆賽事雖精彩，但也留有些許遺憾。備受矚目的準狀元、達拉斯獨行俠超級新人弗拉格（Cooper Flagg）因腳傷缺席，讓球迷無緣見證這位天才少年的身手。此外，今年賽制經過微調，奪冠的卡特隊將不會像去年一樣晉級至下週一的全明星正賽，這群新秀的明星週之旅在捧盃後便畫下句點。