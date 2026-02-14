我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（左）與夏宇童（右）砸下百萬席開40桌。（圖／翻攝自孫協志IG)

▲康康（如圖）包給孫協志、夏宇童16800禮金。（圖／記者林柏年攝影）

▲曾國城（如圖）笑稱孫協志生子：「有些事情很難說！」（圖／記者林柏年攝影）

藝人孫協志、夏宇童今（14）日於台北寒舍艾美酒店舉行婚禮，夫妻倆砸下百萬席開40桌，現場眾星雲集，資深前輩康康上午12時許現身，受訪時不改往常幽默語態，「我覺得2個人都優秀，早生貴子，不用找衛生紙」，同時分享婚姻保鮮祕訣，「不要被抓到！不是說婚外情，如果對方不要你喝酒、抽菸，就偷偷來一下 ，有時候裝聾作啞，難聽的話當沒聽到，不好聽的話不要說」，康康再秀出16800元禮金紅包，希望孫協志、夏宇童「一路發！」孫協志和夏宇童婚禮大咖雲集，當中康康上午12時許現身，一開口獻上祝福，「早生貴子！我覺得2個都優秀，早生貴子不用找衛生紙！」同時向孫協志喊話，保鮮婚姻方法是「不要被抓到」，「如果不要你抽菸喝酒，就偷偷來一下 ，有時候裝聾作啞，難聽的話當沒聽到，不好聽的話不要說！」康康也透露，自豪婚後沒和老婆吵過架，「因為都是我被罵。」原訂今天就要回高雄過年，為了孫協志、夏宇童的婚禮特地到場，他打趣說：「上一次來不及參加，這次一定要來！」至於禮金部分？康康直接秀出紅包袋，包上16800元，象徵新人能夠「一路發」，事事順利、早日生子、幸福美滿。該次婚禮，孫協志邀請彭小刀擔任總招待，王仁甫因有行程確定缺席，其他成員許孟哲、王少偉將合體，孫協志先前被問到婚事籌備進度，坦言非常順利，一切都以夏宇童的想法為主，「所有東西都是宇童喜歡的，包括視覺、吃的、玩的」，至於婚宴花費，孫協志說金額很高，但一切都是值得的。