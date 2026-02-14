我是廣告 請繼續往下閱讀

▲店家曝光江蕙捐款的紅包，收到江蕙的鼓勵也讓他十分感動。（圖／中田咖哩夢想店臉書）

天后江蕙（二姐）3年前看到一家咖哩店暖心提供「待用餐」，讓一名聲障父親可以與2個女兒吃飽飯的暖心故事，她因此出手捐款，幫助店家能夠持續行善。這個份暖意就這樣持續了3年，咖哩店近日再度收到江蕙捐款的大紅包，昨（13）日晚間感動發文感謝二姐的心意，並曝光紅包袋上的字樣。只見江蕙謝謝咖哩店行善的堅持，也祝福店家新年快樂。位在台北市永和區的中田咖哩（夢想店）昨日在臉書發文，貼出江蕙捐款的紅包袋，上頭用黑筆寫道：「中田咖哩，謝謝您的堅持，辛苦了！新年快樂」。店家表示這是江蕙連續3年送來的善款，幫助他們持續提供待用餐給弱勢群體，這讓店家也十分感動，直言：「這份鼓勵是我最大的動力。我會繼續堅持，把這份愛傳遞下去。」回顧當年江蕙捐款起因，咖哩店在七夕當天分享了一則暖心故事，老闆表示當時有一名聲障父親上門，寫紙條說想幫2個女兒領待用餐，店家注意到這名父親並沒有把自己的餐點算進去，擔心他不好意思，就默默給了聲障父親3人份的餐點和水果還有油飯，希望他們能吃飽。這篇貼文在當時吸引30萬人按讚，大家都紛紛感謝店家的善行。暖心故事也被江蕙看見，她才因此決定捐款，希望咖哩店還能持續提供待用餐，也能好好經營餐廳、照顧家人；這個紅包就這樣一送送了3年，善意的循環讓人感動。