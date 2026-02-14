我是廣告 請繼續往下閱讀

在台深耕20年的連鎖健身體系「全真瑜珈（TRUE YOGA FITNESS）」，去年10月無預警宣布結束營業，導致上千名會員預繳的課程費血本無歸。台灣消費者保護協會（下稱台灣消保協會）在受理申訴並完成蒐證後，12日正式向台北地方法院遞狀提起團體訴訟。此次共有1505人參與，累計懲罰性賠償後，求償總金額高達上億元。源自新加坡的「全真瑜珈」於2005 進軍台灣市場，以專業瑜珈與複合式健身房為特色，全盛時期全台共有13間分館，是許多白領族的首選。然而，業者卻在去年9月30日深夜，無預警發布公告表示因不堪長期虧損，自10月1日起全台同步停業，並進入破產清算程序，讓大批會員措手不及。外界質疑，全真瑜珈實為中資背景的香港上市公司「華控康泰」所控制，透過鉅額「特許權費」將台灣資金移轉境外，以掏空資產。更讓會員氣憤的是，業者在倒閉前夕的8、9月仍強力推銷長年期會籍，甚至祭出「現金優惠」誘導會員避開信用卡爭議款機制，被指控設下完美的吸金陷阱。事後又未依約履行退款，也沒有妥善的後續處理方案，讓消費者求償無門，會員權益嚴重受損。台灣消保協會指出，全真瑜珈停業後並未依約退還消費者剩餘的課程費用，嚴重侵害會員權益。經過數月的申訴處理與事證整合，最終共計1505人次參與此次集體求償。協會強調，除了基本的合約殘值外，更依法要求「懲罰性賠償」，使得整體求償總額跨越億元大關，規模為近年健身產業少見。台灣消保協會12日已在台北地方法院前正式遞狀，並公開譴責業者在營運期間收取高額預付費，倒閉後卻未能履行退款責任，此舉不僅重創消費者財產安全，更破壞了市場的交易信任。協會呼籲全真瑜珈應展現誠意，正視後續的法律賠償程序，而非以破產清算為名逃避責任。台灣消保協會也提醒民眾，在購買健身、美容等預付型課程時，務必留意履約保證與相關保障機制，審慎評估風險，以免面臨突發性倒閉時求償無門。