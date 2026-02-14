我是廣告 請繼續往下閱讀

小琉球2024年發生垃圾清運9次流標狀況，屏東地檢署介入調查後，查出李賜福、林明男等4人以威脅為手段恐嚇琉球垃圾清運業者，勒索回饋金，提起公訴。台北市副市長李四川昨日坦承李賜福是他的親弟，並說自己做的自己就必須負責。前北市府副發言人、中正萬華區議員參選人郭音蘭今（14）日表示，民進黨在年假前夕大動作「黑川」，正因恐懼李四川實幹深得民心，才不惜使出惡質政爭手段，但這種抹黑必將引發民意反噬，「迴力鏢終將打回民進黨自己身上！」郭音蘭指出，李四川無論是在行政院、高雄市推動「路平、燈亮、水溝通」，還是在台北市力促大巨蛋完工、主導輝達（NVIDIA）談判，政績有目共睹。對於弟弟涉案，李四川第一時間便坦然說明，強調「這把年紀了要自己負責」，且全案已進入司法程序，絕無特權、更無袒護。郭音蘭諷刺，綠營側翼拿兄弟同框照片影射李四川是靠山，完全是「笑話一場」：「如果有證據，民進黨早拿出來了，何必等到現在？越急著抹黑，就代表他們心裡越怕！」郭音蘭更進一步羅列民進黨內部盤根錯節的權力與家族弊端，質疑民進黨有何臉面談論操守：陳其邁之父陳哲男： 曾因貪污罪遭判刑入獄7年，這才是真正的家教與操守問題。賴清德「賴皮寮」：賴清德總統對待自家祖厝違建的雙標態度，至今仍是台灣社會的負面教材。顏大均詐騙案：台南市前副市長顏純左之子顏大均，打著「政二代」旗號、對外宣稱「賴清德是我乾爹」，涉詐金額高達 1.1億元，一審遭重判。她反問：「顏大均口中的『乾爹』現在該不該出來講話了？難道在台灣，『藍營兄長沒特權』，只有『綠營乾爹才給力』嗎？」郭音蘭強調，民進黨對內縱容權力邊緣人利用名號詐騙、包庇自家人違建與貪瀆，對外卻對認真做事的政務官進行人格毀滅。這種「綠能你不能」的政治操作，早已被選民看穿。「當民進黨的手指著別人時，別忘了四根手指正對著自己。」郭音蘭呼籲民進黨停止在年假前噴口水，與其抹黑專業官員，不如好好向社會交代清楚，黨內層出不窮的詐騙案與權力勾結黑暗面。