📌案發經過回顧

📌受害者家屬18點聲明控訴

震驚社會的新北市國中少年割頸案日前定讞。最高法院12日駁回上訴，維持二審判決，郭姓少年判處有期徒刑12年、林姓少女判處有期徒刑11年，全案確定。判決結果出爐後，再度引發社會高度關注。判決確定後，被害人父親於13日發布18點聲明，表達對司法制度與判決結果的不滿。回顧整起事件，案發於2023年12月25日中午，新北市某高中附設國中部。15歲楊姓國三男學生因提醒到班上找朋友的林姓女同學離開教室，以免影響午休。林女事後向15歲郭姓「乾哥」訴苦，郭男涉嫌持預藏的彈簧刀，朝楊姓學生頸部刺擊10刀。楊姓學生大量失血倒地，送醫搶救34小時後，仍於隔日晚間不幸身亡，生命永遠停留在15歲。一審時，新北地方法院判處郭男9年徒刑、林女8年徒刑；二審高等法院去年底加重刑度，改判12年與11年。家屬仍無法接受結果，全案上訴至最高法院。最高法院於本月12日駁回上訴，維持原判，全案定讞。判決確定後，楊父表示難以接受，甚至徹夜未眠。在13日發出18點聲明，裡頭提到二審期間林姓少女的母親曾在庭上表示願意負擔部分賠償，並提及先行支付140萬元。不過，他指出，審判長謝靜慧當時表示應由5人共同連帶負責；然而二審判決書卻記載林母願意先給付200萬元，但目前僅支付20萬元，讓他質疑說法與實際作為存在差距。楊父也指出，郭姓少年的父親曾在庭上表示無力賠償，辯護律師亦主張其毫無還款能力。但他質疑，加害者一方既稱無力償還，卻能掌握被害人家屬名下不動產資料，令他感到不解。此外，新北市政府教育局長張明文曾發起愛心募款，募得1424萬元善款。楊父認為，在加害者未積極賠償的情況下，善款在實務上形同成為加害者的賠償來源之一，對家屬而言難以接受。另一項讓楊父無法接受的是，民事高等法院認定兩名加害者符合法律扶助資格，同意代墊裁判費。楊父質疑，相關費用最終來自公共資源，等同由納稅人負擔訴訟成本，讓家屬不能接受也難以承受。