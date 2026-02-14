我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年連假頭一天，台中市政壇話題全圍繞在昨天的國民黨中央南下協調。對於「隔江打盧」、「楊瓊瓔怒發聲明」等各種說法與紛擾，江啟臣今天受訪時以「昨天其實……」開場，欲言又止的他最後以「團結優先，台中第一，其他的細節交由黨中央安排」作結，服務團隊稍後定調對於昨天協調內容「全不回應」。國民黨下屆六都市長提名只剩台中市未定案，秘書長兼副主席李乾龍昨天南下協調，事後傳出多種「內幕消息」，立委楊瓊瓔不滿《鏡週刊》報導她的陣營在協調過程硬逼江啟臣妥協，怒發聲明喊告，並暗指江啟臣陣營才是反覆的一方；粉專《不演了新聞台》則指國民黨主席鄭麗文為自己的總統夢「隔江打盧」，市長盧秀燕今天強調，自己和鄭麗文「情同姐妹」，要外界勿見縫插針。立法院副院長江啟臣今（14）日到台中市第二市場、第三市場發送春聯，媒體問及昨天在台中市黨部的協調，又引起新一波紛擾，真相到底為何？江啟臣先說了「昨天其實……」就停住，略做思考後回答「這個是黨中央作業上工作細節的安排，不管如何，團結優先、台中第一！其他細節就交由黨中央來安排」。稍後江啟臣團隊也定調，既然昨天的協調共識就是保密，就不再針對細節及協調過程對外說明。