春節除夕圍爐前，全聯福利中心推出驚喜買一送一優惠，今明（14日、15日）兩天限定，門市四款商品買一送一，包括可口可樂汽水、這一鍋沙茶醬、好來牙膏、茱蒂絲餅乾都半價，可口可樂殺到每瓶只要14元，還有生鮮蔬果也同步限時特價，佛跳牆現折30元，每甕只要269元。
🟡全聯春節買一送一
全聯官方LINE好友今明兩天（14日、15日）驚喜推出4款商品買一送一優惠，包括「可口可樂zero 600ml」、「這一鍋 招牌御選沙茶醬」、「好來牙膏」、「茱蒂絲 花生醬三明治餅乾／雷蒙德起司夾心餅乾」都下殺半價。
購買需要刷折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（14日、15日）還有週末買菜日優惠，除夕圍爐必吃佛跳牆每甕現折30元，只要260元；還有西洋芹菜、火鍋肉片都特價。
家樂福年菜檔期開跑！指定年菜滿額送現金券、蒸地瓜
家樂福春節春節檔期則是即起至2月22日登場，線上線下包括實體量販、超市與線上購物、家速配都有優惠，春節食材還沒準備齊全的，快把握最後機會衝量販賣場。
◾2月22日前會員專屬單筆購買指定年菜，每滿900元送50元現金折價券（單筆最高送5000元），還可用68元加購蒸地瓜一包
◾線上購物、家速配：購買指定年菜折扣後滿1000元即贈150元；折扣後滿900元贈50元線上生鮮產品折價券；到店取貨折扣後滿900元贈50點OPENPOINT；全站加碼到店取貨滿1000元加贈50點OPENPOINT。
資料來源：全聯福利中心、家樂福
