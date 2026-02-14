我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山本由伸（右）近日在美國道奇春訓基地亞利桑那州進行春訓，於首次Live BP中投出2次三振、最快球速已經恢復到151公里。（圖／美聯社／達志影像）

2026年WBC世界棒球經典賽即將開打，《東京中日體育》今日大篇幅報導，表示陣中當家王牌投手山本由伸，將確定在3月6日預賽首戰面對台灣時，擔任先發投手出賽，日媒充滿信心地表示，這位去年勇奪世界大賽MVP的「超級王牌」，將為日本的世界一連霸之路，打響第一炮。由別於過去《Full Count》等多家日媒，僅以預測、極可能方式表達山本由伸首戰先發可能，在他今日於美國道奇基地展開第一次春訓練投後，《東京中日體育》配合報導，直言「山本由伸無疑是接下日本首戰先發重任，最合適的人選」，還說山本由伸將以領導者姿態，為求隊首戰就注入強大氣勢。山本由伸近日與大谷翔平、佐佐木朗希皆在美國道奇春訓基地亞利桑那州格蘭岱爾展開訓練，進行包含遠投、傳接球等一系列自主練習，道奇球團人士也透露，山本由伸體格變得更好，尤其下半身更加扎實，山本由伸本人則表示，休賽季特別加強訓練，就是為了迎戰WBC。實戰投打練習（Live BP）項目中，山本由伸面對包含金慧成與史密斯（Will Smith）在內的3位打者，總計用20球狂飆2K，被敲2安，有1保送，最快球速已達到151公里，期間大谷翔平、佐佐木朗希都在場觀看投球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則透露，山本由伸除本次Live BP外，後續也還會在熱身賽中登板2次，完成調整後，於3月初在大阪與日本隊會合。他確定不會隨日本參加熱身賽，而是直接以最好的狀態，投入到經典賽正式比賽中。