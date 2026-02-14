我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南投竹山紫南宮錢母遭仿冒，警方查獲假套幣434組並逮2嫌。廟方強調錢母「只送不賣」，提醒民眾勿在網路購買來路不明商品，以免受騙。（圖／翻攝畫面）

南投竹山紫南宮每年元旦發放錢母套幣，總是吸引大批信眾排隊領取。今年推出的馬（丙午）年祥瑞錢母，更在元旦當天湧入約10萬人，人龍綿延約7公里，盛況空前。然而，卻有不法分子看準熱潮，偽造紫南宮錢母在網路上販售牟利，連神明錢母也成為詐騙工具。南投警方日前接獲民眾檢舉，發現網路平台出現未經授權的「假錢母」販售訊息，隨即成立專案小組展開調查，並親赴紫南宮取得正版錢母進行比對。經多日蒐證後，警方於11日前往台中市多處據點執行搜索，逮捕戴姓男子（62歲）、陳姓男子（38歲），並查扣假錢母套幣434組等證物，全案依侵權及詐欺等罪嫌偵辦中。至於如何辨別真假錢母？警方指出，仿冒品做工粗糙，與正版有6大明顯差異，包括字體光澤度、土地公圖樣霧面處理、馬背是否殘留白色膠痕、套幣嵌入膠條顏色、包裝盒防撞布色澤，以及「馬上發財」繩索的精細度等，民眾只要仔細觀察，即可用肉眼分辨。紫南宮主委莊秋安表示，廟方發放的錢母套幣皆為純金、純銀鑄造，且長年秉持「只送不賣」的傳統，呼籲信眾切勿在網路上購買來源不明的套幣，以免受騙。南投縣警察局也提醒，年節期間若要購買宗教紀念品，務必透過正式授權管道，若發現可疑販售情形，應立即向警方檢舉，以保障自身權益。