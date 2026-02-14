我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（14）日持續與台鋼雄鷹進行熱身賽，「台灣隊長」陳傑憲連續2場都守右外野，這對長期守中、左外野的他來說，是全新的體驗，他也強調，從投入集訓到現在一直在熟悉新的位置，「希望在正賽前可以把那個位置熟悉起來，不要帶著不安的心情在國際賽。」陳傑憲坦言，轉往外野發展後，很少守右外野，「過去好像守1、2場，基本上那個位置是不熟悉的。」他透露，去年底有收到母隊總教練林岳平的告知，若林安可離開獅隊，自己將補上右外野的空缺，「我有做意象訓練，但沒有實際訓練，其實在投入國家隊集訓到現在都一直在守右外野，也努力透過比賽熟悉。」陳傑憲直言，雖然說都是外野，但打者打向右外野的角度跟中外野、左外野完全不同，「所以還在努力中，也希望在正賽前可以把那個位置熟悉起來，不要帶著不安的心情在國際賽。」談到經典賽用球，陳傑憲認為國際賽用球本來就比較彈，「不管是12強還經典賽，球都會比較彈，所以透過熱身賽，熟悉打出去的速度和飛行距離。」前役雄鷹捕手吳柏萱敲出右外野深遠二壘安打，陳傑憲說，雖然在2好球後有往前守，但飛行的距離遠超過他的想像，「正常的位置應該會出局，但我觀察他前面沒跟上投手的速球，我不想給他德州安打，所以往前守，但他那球打滿好的，也滿深遠的，是我自己的問題。」陳傑憲強調，無論是比賽用球還是規則都要越來越熟悉。談到目前的身體狀況，陳傑憲表示手腕傷勢已無大礙，「目前都正常，沒有好我現在就回去了（離隊），還在可控制的範圍，希望自己趕快身體調整好進入正賽。」陳傑憲說，就算他受傷，後面的戰力仍能馬上頂替，「宋晟睿、邱智呈可以補足戰力的缺口，我相信他們年輕選手的實力。」