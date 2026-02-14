農曆新年到，發紅包不僅是分享喜氣，更是展現個人教養與運勢的關鍵！知名塔羅牌命理專家艾菲爾老師今（14）日就在臉書發文提醒大家關於紅包的4大禁忌，表示紅包雖然象徵祝福，但其中的「眉角」也極多。他特別點出一項大眾最容易忽略的致命細節，直言若用錯去年或是舊的紅包袋，恐怕會讓你的好運直過期，引發網友熱議。
紅包禁忌1：紅包袋用錯是大忌 好運恐過期
艾菲爾老師警告大家在包紅包時，最好要注意一下紅包袋上的圖案，許多人為了省錢，會翻找家中剩下的舊紅包袋來使用，但老師強調，千萬別選用去年或印有過往生肖圖案的紅包袋。這不僅會顯得小氣、沒心意，在命理上更象徵著「好運過期」。老師建議，若想避免這種尷尬，除了購買萬用款，現在盛行的「行動支付電子紅包」也是既時髦又保險的選擇，還能展現與時俱進的誠意。
紅包禁忌2：金額是重點 這4個數字千萬別包
關於紅包金額，艾菲爾老師建議以「雙數」為主，取其福祿雙全、六六大順（6）或發財（8）的寓意。此外，他特別列出紅包界的「4大地雷數字」，提醒民眾避開：
「4」： 諧音同「死」，絕對是紅包界的第一大忌。
「3」： 諧音同「散」，暗示緣分將盡，不宜過年使用。
「5」： 諧音同「無」，代表財運、意義瞬間被掏空。
「7」： 諧音同「去」，有財去、人去的負面聯想。
艾菲爾老師也提到，雖然數字「9」是單數，但因有「長長久久」之意，特別適合包給長輩，是少數能打破雙數規則的幸運數位。
紅包禁忌3：千萬別當眾點錢 失禮容易鬧糾紛
艾菲爾老師提醒大家，紅包包的是心意，而非單純的金額較量，收到紅包後「千萬別當場拆開數錢」，這是極度失禮的行為。若真的好奇，建議稍微瞄一眼即可。此外，包給家族中晚輩的金額應盡量統一，避免孩子間互相攀比，導致親戚間出現不必要的隔閡。
紅包禁忌4：給長輩的錢包要加厚 數字宜增不宜減
針對給長輩的紅包，艾菲爾老師建議金額應「逐年增加」。這不僅象徵你的事業節節高升，也能讓父母安心。若經濟壓力較大，金額維持不變亦可，但切記不可縮水，以免讓長輩擔心你的生活狀況。已婚者則建議包給雙方父母一致金額，展現公平與和諧。
艾菲爾加碼教紅包招財術！鈔票尾數43能當錢母
除了避開禁忌，艾菲爾老師也大方分享2026丙午馬年的招財術。由於丙午年於60甲子中排名第43，民眾若發現手邊有編號尾數「43」的百元大鈔，務必留下來當作今年的「幸運錢母」，放在錢包內能有效催旺一整年的財氣。
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
艾菲爾老師警告大家在包紅包時，最好要注意一下紅包袋上的圖案，許多人為了省錢，會翻找家中剩下的舊紅包袋來使用，但老師強調，千萬別選用去年或印有過往生肖圖案的紅包袋。這不僅會顯得小氣、沒心意，在命理上更象徵著「好運過期」。老師建議，若想避免這種尷尬，除了購買萬用款，現在盛行的「行動支付電子紅包」也是既時髦又保險的選擇，還能展現與時俱進的誠意。
關於紅包金額，艾菲爾老師建議以「雙數」為主，取其福祿雙全、六六大順（6）或發財（8）的寓意。此外，他特別列出紅包界的「4大地雷數字」，提醒民眾避開：
「4」： 諧音同「死」，絕對是紅包界的第一大忌。
「3」： 諧音同「散」，暗示緣分將盡，不宜過年使用。
「5」： 諧音同「無」，代表財運、意義瞬間被掏空。
「7」： 諧音同「去」，有財去、人去的負面聯想。
艾菲爾老師也提到，雖然數字「9」是單數，但因有「長長久久」之意，特別適合包給長輩，是少數能打破雙數規則的幸運數位。
紅包禁忌3：千萬別當眾點錢 失禮容易鬧糾紛
艾菲爾老師提醒大家，紅包包的是心意，而非單純的金額較量，收到紅包後「千萬別當場拆開數錢」，這是極度失禮的行為。若真的好奇，建議稍微瞄一眼即可。此外，包給家族中晚輩的金額應盡量統一，避免孩子間互相攀比，導致親戚間出現不必要的隔閡。
針對給長輩的紅包，艾菲爾老師建議金額應「逐年增加」。這不僅象徵你的事業節節高升，也能讓父母安心。若經濟壓力較大，金額維持不變亦可，但切記不可縮水，以免讓長輩擔心你的生活狀況。已婚者則建議包給雙方父母一致金額，展現公平與和諧。
艾菲爾加碼教紅包招財術！鈔票尾數43能當錢母
除了避開禁忌，艾菲爾老師也大方分享2026丙午馬年的招財術。由於丙午年於60甲子中排名第43，民眾若發現手邊有編號尾數「43」的百元大鈔，務必留下來當作今年的「幸運錢母」，放在錢包內能有效催旺一整年的財氣。
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。