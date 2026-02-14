我是廣告 請繼續往下閱讀

我國特別針對國人敏感項目仍禁止進口，包括：

▲美牛輸入禁止進口敏感品項。（圖╱食藥署提供）

「台美對等貿易協定（ART）」昨日簽署定案，其中，台美談判規範調整，美國牛絞肉及部分內臟將開放進口台灣。食藥署今（14）日強調，美牛輸入管理，是以科學基礎對齊國際規範，以維護國民健康為原則，堅守保障國人健康，特別針對國人敏感項目仍禁止進口。台美對等貿易協定昨天簽署，進口美國牛絞肉及心、肝、腎等內臟將解禁，30月齡以下頭骨、腦、眼睛、脊髓等將開放。食藥署指出，美國在2013年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE）「風險可忽略」國家（最高安全等級），且20年來未發生典型BSE案例，已非食安法第15條第3項管制輸入範圍。因此，美牛全牛齡、全品項皆安全，包括30月齡以下的頭骨、腦、眼睛、脊髓，以及全牛齡的絞肉與心、肝、腎等部分內臟都是安全可進口。食藥署強調，為保障民眾健康，食藥署表示，持續落實源頭、邊境及後市場管理把關機制，每年赴美實地查核、依風險邊境查驗，以及後市場稽查抽驗，確保民眾食用安全。