備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（14）日持續與台鋼雄鷹進行熱身賽，「台灣隊長」陳傑憲被問到是否因為在世界12強奪冠而有壓力，他直言壓力不大，因為團隊專注的是眼前的經典賽。陳傑憲也期待3月14位旅外球員歸隊後的團隊磨合，「這是一件很刺激的事情。」中華隊在2024年世界12強奪冠，去年又通過經典賽資格賽的考驗，台灣人民對棒球期待感提升，是否會轉化成為本屆中華隊的壓力？隊長陳傑憲表示，壓力並不會很大，「有結束就有新的開始，這次比賽是新的開始，我不會在乎前面拿了世界冠軍，只在乎目前團隊如何整合，面對世界好手，我相信大家都很有拼勁、企圖心、氛圍，相信在正賽前大家會努力把個人、團隊的狀況調整好。」由於中華隊本屆選進14位旅外好手，現階段都還在母隊春訓，這2天的熱身賽是全中職陣容，3月的碰面、磨合也成為首要任務，陳傑憲直言很刺激，「旅外選手資歷都不錯，實力就擺在那裡，短期盃賽看的是臨場反應，希望他們把自己調整好，投入正式比賽把平時的東西、練習的東西展現在場上。」陳傑憲說，目前不知道旅外選手狀況，「我們只能知道他們有企圖心替台灣爭取好的成績，但不是我該擔心的事情，我該做的是把自己調整好，這由教練團擔心，我目前該怎麼去調整，是我該準備的事情。」經過過去這一個月的集訓，陳傑憲感謝後勤的支援，「每次來國家隊，我覺得後勤、教練團、團隊都給選手很棒的準備、福利，讓我們在場上可以專心備戰，感謝教練團的指導和後勤的努力。」陳傑憲強調，後勤真的很辛苦，「跟他們聊天才知道他們要從早忙到晚，其實選手在休息他們還要做事。選手在場上就專心打球，我很感謝後勤。」