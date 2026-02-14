2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日正式點燃戰火，隨著各國參賽名單陸續底定，國際賭盤也率先開出奪冠賠率。根據《ESPN》引用知名運彩公司《DraftKings Sportsbook》的最新數據顯示，誓言雪恥的美國隊以1賠2的低賠率高居榜首，成為本屆最大奪冠熱門；而備受國人期待的中華隊，則被評估為奪冠冷門，賠率高達1賠100，與英國、以色列等隊並列。
美國隊捲土重來 三強鼎立態勢明顯
在上屆（2023年）決賽不敵日本屈居亞軍後，美國隊本屆精銳盡出，被賭盤視為頭號種子。數據顯示，美國隊奪冠賠率僅2倍，顯示莊家對其戰力的高度信心。
緊追在後的是由大谷翔平領軍的衛冕軍日本隊，賠率為3.2倍；眾星雲集的多明尼加共和國則以3.7倍位居第三，這3支球隊被視為本次賽事的「第一梯隊」，與其他隊伍拉開了明顯的差距。
中華隊排後段班 賠率100倍不被看好
台灣球迷最關心的中華隊，在本次賠率榜單中並未受到青睞。中華隊的奪冠賠率高達100倍，被歸類在「其他隊伍」的後段班，與英國、以色列同級。
相較之下，亞洲宿敵南韓隊雖然近年國際賽表現不穩，但仍以 35倍的賠率名列「第三梯隊」，被視為潛在黑馬。而同組的競爭對手如古巴（60倍）、荷蘭（50倍）與巴拿馬（65倍），其賠率也都優於中華隊，顯示在莊家眼中，中華隊想要從分組突圍甚至奪冠，將是一場艱鉅的挑戰。
2026年WBC世界棒球經典賽奪冠賠率一覽
第一梯隊（爭冠熱門）：
美國：2倍
日本：3.2倍
多明尼加：3.7倍
第二梯隊（具競爭力）：
波多黎各：13倍
委內瑞拉：15倍
墨西哥：22倍
第三梯隊（黑馬）：
加拿大、南韓：35倍
義大利、荷蘭：50倍
古巴：60倍
巴拿馬：65倍
哥倫比亞：70倍
其他隊伍：
中華隊、英國、以色列：100倍
澳洲、捷克：150倍
巴西、尼加拉瓜：250倍
