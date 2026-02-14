我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今年剛宣布從大聯盟退休，不再受球員保險限制，因此如願披上第一次也是最後一次的經典賽美國隊球衣（圖／MLB官方社群）

▲在各國明星傾巢而出的情況下，宮本慎也甚至認為大谷翔平能讓日本隊的奪冠機率直接從25％翻倍到50％。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日正式點燃戰火，隨著各國參賽名單陸續底定，國際賭盤也率先開出奪冠賠率。根據《ESPN》引用知名運彩公司《DraftKings Sportsbook》的最新數據顯示，誓言雪恥的美國隊以1賠2的低賠率高居榜首，成為本屆最大奪冠熱門；而備受國人期待的中華隊，則被評估為奪冠冷門，賠率高達1賠100，與英國、以色列等隊並列。在上屆（2023年）決賽不敵日本屈居亞軍後，美國隊本屆精銳盡出，被賭盤視為頭號種子。數據顯示，美國隊奪冠賠率僅2倍，顯示莊家對其戰力的高度信心。緊追在後的是由大谷翔平領軍的衛冕軍日本隊，賠率為3.2倍；眾星雲集的多明尼加共和國則以3.7倍位居第三，這3支球隊被視為本次賽事的「第一梯隊」，與其他隊伍拉開了明顯的差距。台灣球迷最關心的中華隊，在本次賠率榜單中並未受到青睞。中華隊的奪冠賠率高達100倍，被歸類在「其他隊伍」的後段班，與英國、以色列同級。相較之下，亞洲宿敵南韓隊雖然近年國際賽表現不穩，但仍以 35倍的賠率名列「第三梯隊」，被視為潛在黑馬。而同組的競爭對手如古巴（60倍）、荷蘭（50倍）與巴拿馬（65倍），其賠率也都優於中華隊，顯示在莊家眼中，中華隊想要從分組突圍甚至奪冠，將是一場艱鉅的挑戰。美國：2倍日本：3.2倍多明尼加：3.7倍波多黎各：13倍委內瑞拉：15倍墨西哥：22倍加拿大、南韓：35倍義大利、荷蘭：50倍古巴：60倍巴拿馬：65倍哥倫比亞：70倍中華隊、英國、以色列：100倍澳洲、捷克：150倍巴西、尼加拉瓜：250倍