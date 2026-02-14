2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日正式點燃戰火，隨著各國參賽名單陸續底定，國際賭盤也率先開出奪冠賠率。根據《ESPN》引用知名運彩公司《DraftKings Sportsbook》的最新數據顯示，誓言雪恥的美國隊以1賠2的低賠率高居榜首，成為本屆最大奪冠熱門；而備受國人期待的中華隊，則被評估為奪冠冷門，賠率高達1賠100，與英國、以色列等隊並列。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國隊捲土重來　三強鼎立態勢明顯

在上屆（2023年）決賽不敵日本屈居亞軍後，美國隊本屆精銳盡出，被賭盤視為頭號種子。數據顯示，美國隊奪冠賠率僅2倍，顯示莊家對其戰力的高度信心。

緊追在後的是由大谷翔平領軍的衛冕軍日本隊，賠率為3.2倍；眾星雲集的多明尼加共和國則以3.7倍位居第三，這3支球隊被視為本次賽事的「第一梯隊」，與其他隊伍拉開了明顯的差距。

▲洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今年剛宣布從大聯盟退休，不再受球員保險限制，因此如願披上第一次也是最後一次的經典賽美國隊球衣（圖／MLB官方社群）
▲洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今年剛宣布從大聯盟退休，不再受球員保險限制，因此如願披上第一次也是最後一次的經典賽美國隊球衣（圖／MLB官方社群）
中華隊排後段班　賠率100倍不被看好

台灣球迷最關心的中華隊，在本次賠率榜單中並未受到青睞。中華隊的奪冠賠率高達100倍，被歸類在「其他隊伍」的後段班，與英國、以色列同級。

相較之下，亞洲宿敵南韓隊雖然近年國際賽表現不穩，但仍以 35倍的賠率名列「第三梯隊」，被視為潛在黑馬。而同組的競爭對手如古巴（60倍）、荷蘭（50倍）與巴拿馬（65倍），其賠率也都優於中華隊，顯示在莊家眼中，中華隊想要從分組突圍甚至奪冠，將是一場艱鉅的挑戰。

2026年WBC世界棒球經典賽奪冠賠率一覽

第一梯隊（爭冠熱門）：

美國：2倍

日本：3.2倍

多明尼加：3.7倍

第二梯隊（具競爭力）：

波多黎各：13倍

委內瑞拉：15倍

墨西哥：22倍

第三梯隊（黑馬）：

加拿大、南韓：35倍

義大利、荷蘭：50倍

古巴：60倍

巴拿馬：65倍

哥倫比亞：70倍

其他隊伍：

中華隊、英國、以色列：100倍

澳洲、捷克：150倍

巴西、尼加拉瓜：250倍

▲在各國明星傾巢而出的情況下，宮本慎也甚至認為大谷翔平能讓日本隊的奪冠機率直接從25％翻倍到50％。（圖／美聯社／達志影像）
▲在各國明星傾巢而出的情況下，宮本慎也甚至認為大谷翔平能讓日本隊的奪冠機率直接從25％翻倍到50％。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽／中華隊不會因12強奪冠就有壓力！陳傑憲：這次是新的開始

經典賽／陳傑憲移防右外野有原因！坦言不熟悉：正賽前趕快練起來

經典賽／山本由伸確定對決台灣！日本率先亮牌　春訓狂飆151公里

經典賽／大谷翔平不投、又添2傷兵！日媒憂心牛棚：恐成日本敗因