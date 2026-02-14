我是廣告 請繼續往下閱讀

今（14）日適逢春節連假首日，台中市逢甲商圈卻傳出氣爆意外。中午12時許，位於西屯區文華路的一間湯包店突然爆炸起火，火勢隨即從1樓店面竄出，濃煙直衝而上，驚動附近店家與民眾。所幸消防人員獲報後迅速趕抵現場，及時控制火勢，未釀成重大傷亡。消防局表示，接獲通報後立即出動各式消防車14輛、消防人員32人前往搶救。該建物為地上6層樓RC結構建築，火勢於12時16分控制並迅速撲滅，燃燒面積約20平方公尺。初步調查顯示，事發當時店家尚未營業，店內有兩名員工正在備料。期間一名64歲瓦斯行男員工前來更換瓦斯桶，疑似未將瓦斯桶關緊，導致管線脫落、氣體外洩，進而引燃火勢。爆炸發生後，兩名員工立即衝出店外，並未受傷；而64歲瓦斯行員工則臉部遭灼傷，鼻子及嘴巴出現約0.5%一度燒燙傷，所幸意識清楚，已由救護人員送往中港澄清醫院治療，暫無生命危險。至於確切起火原因，仍待火調人員進一步釐清。