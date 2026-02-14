中國國務院今（14日）上午，在北京人民大會堂舉行2026春節團拜會，中國國家主席習近平發表講話，過程2度提到台灣，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等中共高層皆有出席。
根據中國官媒《新華社》報導，習近平在開頭表示，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年，即將過去的乙巳蛇年很不平凡，面對複雜多變的國際國內形勢，中國迎難而上、砥礪前行，讓全年經濟社會發展主要目標任務都順利完成，「十四五」圓滿收官。
習近平指出，去年召開的四中全會，擘畫了「十五五」發展藍圖，還隆重紀念了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立60週年、新疆維吾爾自治區成立70週年，在粵港澳三地聯合舉辦第十五屆全國運動會，進一步凝聚起推進中國式現代化的磅礴力量。
習近平強調，中國堅定不移、推進全面「從嚴治黨」，黨風廉政建設和反腐敗鬥爭皆取得顯著成效，政治生態和社會風氣持續向好，2026年是中國共產黨成立105週年，也是「十五五」開局之年，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，保持社會和諧穩定，實現「十五治」良好開局。
習近平並說，在中華文化裡，馬象徵剛健雄壯、自強不息，也昭示著行穩致遠、興旺發達的前景，這個丙午馬年，希望全國各族人民能更加緊密，團結在黨中央周圍，堅定必勝信心，保持昂揚鬥志，在中國式現代化新征程上，策馬揚鞭、勇往直前，共同開創更加美好的未來。
