備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（14）日持續與台鋼雄鷹進行熱身賽，此役中華隊先發投手「美美」鄭浩均主投2局演出6上6下，賴胤豪、韋宏亮、吳俊偉各中繼1局無失分，打線方面，中華隊在4局上靠著4安、1保送的串連攻下3分，5局上再靠著林子偉的深遠安打攻下分數，前5局打完以4：0領先。中華隊此役推出「美美」鄭浩均擔任先發投手，面對雄鷹打線主投2局無失分，演出6上6下，還送出2次三振。3局上賴胤豪登板中繼，雖然被敲出長打跟保送，但守住得點圈失分危機，留下1局無失分的成績。韋宏亮、吳俊偉在第4、5局接連登板中繼，2人各中繼1無失分。前2局中華隊打線都有得點圈機會，但都未能把握住，留下4個殘壘。4局上中華隊攻勢再起，一出局後林子偉敲安，張政禹選到保送，林家正補上安打，中華隊攻佔滿壘，邱智呈敲出內野滾地球帶有1分打點，隨後陳晨威、張育成擊出適時安打，中華隊取得3：0領先。5局上中華隊再添分數，戴培峰代打敲安，兩出局後林子偉擊出深遠二壘安打，戴培峰連繞3個壘包，替中華隊攻下第4分。前5局結束，中華隊以4：0領先。