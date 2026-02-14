我是廣告 請繼續往下閱讀

門診營業資訊：

看診醫院資訊：

▲假日輕急症中心從早上8時一直到晚上12時，兩個班都有提供門診服務。（圖╱記者吳翊緁攝）

哪些人或情況可以去假日輕急症中心就診？

其餘緊急情況則建議直接前往急診或撥119處理。

▲衛福部長石崇良指出，假日輕急症中心都已經完成了準備。（圖╱記者吳翊緁攝）

農曆春節連續假期今（14）日起展開，九天假期許多診所與醫院門診都暫停服務，但過年期間身體不適、有病痛怎麼辦？衛福部長石崇良指出，去年11月開辦的假日輕急症中心共13處，除了除夕、大年初五無開設之外，其他七天12小時不打烊。《NOWNEWS今日新聞》也整理出看診醫院，民眾可一次查詢安心就診！石崇良表示，從去年11月開辦的假日輕急症中心一共有13處，主要分布在六都，都已經完成了準備，除了除夕、大年初五沒有開設之外，其餘七天都是12個小時，從早上8時一直到晚上12時，兩個班都有提供門診服務。健保署提醒有5大類情況可前往就醫。包括內（兒）科、外（骨）科，具備簡易X光及急救設備，如生產包、電擊器等設備；另外，耳鼻喉科、 眼科可視需求評估設置或採遠距會診方式。不得開立慢性病處方箋。肌肉痠痛、感冒或頭痛。咳嗽、喉嚨痛等。腸胃不適、胃痛、噁心嘔吐、拉肚子等。傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷等。：小兒發燒、呼吸道、腸胃道症狀還有簡單傷口處理。石崇良提到，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5到1.7倍，且以非重症患者居多。民眾若有就醫需求，可透過健保快易通APP，點選春節專區查詢看診資訊，出現呼吸道、腸胃道不適，可多利用醫院的傳染病特別門診及假日輕急症中心，縮短就醫等待的時間，也將急診資源優先留給更需要的重症患者。今年健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元鼓勵醫療院所、藥局於春節期間開診，從人力、資源到制度面的盤點，強化三大目標，包含確保急重症照護、急診不壅塞、輕症就醫方便。整體開診情形相較去年明顯增加，醫院開診率達76%（增幅約55%），診所開診率45%（增幅約34%），社區藥局開診率則是介於3成至6成（增幅約10%至29%）。