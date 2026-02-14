今天是2月14日情人節，情人節花束準備好了嗎？有民眾逛美式大賣場好市多（Costco）發現，好市多也開賣情人節玫瑰花束，一束有24朵玫瑰，滿天星、尤加利葉點綴包成，原本售價是1799元，現在特價600元！讓不少人都表示「保命救星」、「600很可以耶，會被秒殺吧」。
好市多神救援！24朵玫瑰花束只要600元
有好市多會員在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，好市多情人節玫瑰花束原價1799元，目前特價600元，「各位隊友們注意啦！還沒準備禮物的，好市多這波神救援來了」，玫瑰的品種是台灣產的萬年紅／卡門，花束除了24朵玫瑰之外，還有滿天星、尤加利葉一起包成，看起來份量十足，拿在手上也不會顯小。
《NOWNEWS》記者前天到好市多中和店也有看到該款玫瑰花束，一束看起來很「澎湃」，拿來送給另一半很可以，不過記者看到時還是原價1799元，有點難以下手，但若是特價600元，等於1支玫瑰只要25元，還不算包裝費用，價格相當經濟實惠。
情人節保命救星！網大讚超便宜
許多人看到紛紛留言表示，「保命救星」、「600很可以耶，會被秒殺吧」、「早上送晚上退...」，還有其他會員分享，高雄大順店更便宜，「高雄大順500耶」。Threads上也有網友分享，「獻給臨時抱佛腳的各位，超大束24朵，600/24=25元/朵，今天逛Costco拿一束安太座，不用謝」。
不少人大讚Costco很貼心，「真貼心」、「真的算是很大一束了！！而且很便宜」、「好市多真會做生意」、「600塊好便宜」、「便宜到好衝擊」、「這去花店買，今天不得2500」、「連好市多都懂浪漫了」、「超划算的耶，之前在花店買，大概3支玫瑰配一些滿天星就500元了」。
鮮花如何保存才能延長壽命？
收到美麗的花束，該如何保存才能延長花朵的壽命呢？根據農業知識入口網分享，收到花束可把包裝留下來，直接剪下底部的包裝紙，再插入水瓶中即可，或是把包裝拆開，再插入花瓶中，可在花瓶水中，加入幾滴白醋、檸檬汁、酒精、漂白水，或是少許鹽、糖，可抑制微生物生長，提供鮮花養分；也可以把花蕊去除，增加花朵壽命；若是想要加速開花速度，可以在花瓶中加入溫水；花束也要勤換水，放在溫度低、通風好的場所，如果是放在花瓶中，花瓶換水時也要記得刷洗。
資料來源：好市多、COSTCO好市多商品消費心得分享區、Threads、農業知識入口網
