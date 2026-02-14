我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陶晶瑩在廁所吃生魚片畫面曝光。（圖／IG@momoleelee）

知名女星陶晶瑩（陶子）向來作風真性情，時常透過社群分享自己的生活點滴，近日她發文曬出自己「躲在廁所吃生魚片便當」的影片，超荒唐畫面就連她本人都忍不住自嘲：「我的人生真的很像四格漫畫。」陶晶瑩透露自己當天行程滿檔，先是要主持書展活動，結束後接著要開會，開會完還要去看好友魏如萱演唱會。她透露在書展活動時，一名熱心粉絲給自己遞上一袋神祕禮物，打開一看，竟是高級生魚片丼飯！可惜的是，陶晶瑩接下來要開會的地方是禁止外食的，再加上晚上要看演唱會也不可能帶進場，最後她做了一個決定「拿去廁所吃」，因為廁所是當下能想到最隱密、最能夠默默做自己想做的事的地方，不過因為在廁所拿著生魚片吃飯的畫面實在太荒謬，因此就連陶晶瑩自己都直呼：「我的人生真的很像四格漫畫。」陶晶瑩廁所用餐影片曝光後，網友紛紛留言笑稱「這畫面太衝擊」、「也太敬業對粉絲了吧」、「廁所也能變高級餐廳」，更有人直呼這才是真性情代表，另也有粉絲感動表示，「願意為了不辜負粉絲心意做到這樣，真的很暖。」