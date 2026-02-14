我是廣告 請繼續往下閱讀

▲返鄉市民在拿到發送「金馬伍吉」春聯與紅包開心與黃偉哲合照。（圖／南市府提供）

農曆春節連假首日，台南市長黃偉哲今（14）日前往高鐵台南站及台鐵台南站視察旅運情形，並向返鄉市民及旅客發送「金馬伍吉」春聯與紅包，並提醒返鄉與出遊民眾，多加利用大眾運輸工具，減少塞車與尋找車位的時間，讓行程更順暢。同時，適逢西洋情人節，黃偉哲也祝福大家情人節快樂。黃偉哲也在台南高鐵站，巧遇返鄉過節的立委謝龍介，兩人開心的互祝新年快樂，並送上一個紅包。黃偉哲表示，春節期間無論是返鄉團聚或來台南走春旅遊，都希望大家平安歡喜度過連假時光，也能在假期結束後順利返回工作崗位。他除了祝福大家新的一年行大運、萬事順心，也邀請民眾年後來參觀台灣國際蘭展，感受花卉之美與節慶氛圍。南市府指出，台南美食與歷史景點深受遊客喜愛，假日期間人潮眾多，建議民眾善用公車、接駁車及自行車等公共運具，搭配步行漫遊市區，減少車流壓力，也能更從容體驗府城風情。春節期間將與雙鐡及國道客運保持密切聯繫，掌握長途人流移動之情形；因應農曆新年假期疏運，高鐵和台鐵於連假期間皆有加開班次，高鐵加開395班次列車，台南站約3.3萬人次，台鐵加開387車次，台南站5.6萬人次，國道客運運量則推估將增加25%。在市區交通疏運方面，連假前最後一天上班日(2/13)統計市區8小時交通量約16萬車次，略較去年增加9%；大台南公車運量計約3.3萬人次，略較去年增加3%。