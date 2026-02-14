我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《莎拉的真偽人生》從海報就飄出濃濃懸疑味。（圖／X@NetflixKR）

《莎拉的真偽人生》男女主角介紹！劇情超虐

▲申惠善（左）繼《秘密森林》後，二搭李浚赫（右）。（圖／X@NetflixKR）

過年必追神劇！《莎拉的真偽人生》3大看點整理

▲李浚赫（下）透過敏銳直覺追查，發現下水道女屍與申惠善（上）身分的真實祕密。（圖／X@NetflixKR）

2026年春節檔最強韓劇現身！由Netflix傾力打造的懸疑大作《莎拉的真偽人生》（The Art of Sarah）昨（13）日正式上線。這部劇不僅集結了頂級視覺美學，更找來了演技派女神申惠善與帥氣男神李浚赫二搭，在開春之際帶領觀眾進入一場關於虛榮、謊言與階級的華麗博弈。《NOWNEWS今日新聞》本文就為各位整理了該劇的3大看點，帶您一次掌握。《莎拉的真偽人生》 一共8集，昨日開播一次釋出，讓大家年假期間就可無痛追完整部戲。而這部最新韓劇最受矚目的莫過於男女主角的配置，兩人勢均力敵的演技對撞，讓每一場戲都張力十足。「假面女王」金莎拉由申惠善飾演，她再次展現變色龍般的演技神功，所飾演的莎拉表面上是出身顯赫、品味卓越的精品鑑定專家，實則是出生貧民區、連名字都是竊取而來的生存專家。金莎拉的角色魅力在於她深知社會只看外表的虛偽，將自己包裝成無懈可擊的完美存在。申惠善在優雅從容與冷酷殘酷間切換自如，讓人對這個「反英雄」角色又愛又恨。李浚赫則飾演刑警朴武京，擁有如野獸般的直覺，專門拆穿「不自然」的謊言。他是全劇唯一能看穿莎拉偽裝的人，在追逐過程中，他逐漸發現莎拉說謊背後的生存悲歌。他與莎拉之間那種「貓捉老鼠」卻又惺惺相惜的宿命感，是本劇最虐心的地方。自2017年《秘密森林》後，粉絲苦等8年終於迎來申惠善與李浚赫再度合作！這次兩人不再是同袍，而是站在對立面。那種「連呼吸都在鬥智」的緊張感，被網友封為2026年最強螢幕情侶，兩人視線交會時的火花，絕對讓你在過年期間看得心跳加速。劇中將金莎拉的人生比喻為「高品質贗品」。莎拉有一句震撼金句：「真品追求的從不是完美，因為太完美，所以是假的。」 本劇不僅是懸疑推理，更深刻諷刺了當代社會「只看表象、不問真相」的盲目。快節奏的劇情搭配電影級的華麗運鏡，爽度極高。本劇由擅長暗黑風格的金鎮民導演親自操刀，他過去的豐功偉業讓這部劇未演先轟動。金鎮民曾執導《人性課外課》，深刻描繪青少年犯罪與社會陰暗面，當時此劇成為Netflix 2020年最多觀眾收看劇集第9名。在《以吾之名》中，導演則成功將韓韶禧打造為最強復仇女神，其拳拳到肉的暴力美學與壓抑卻爆發力十足的敘事風格，讓影迷為之讚嘆。這次在《莎拉的真偽人生》中，金鎮民將再次發揮其專長，將精品世界的華麗與社會底層的骯髒交織，用充滿電影感的畫面呈現心理博弈。影迷也相信金鎮民的拍攝節奏與功力，會讓此劇絕無冷場。總結來說，這是一部挑戰道德底線的神劇，它告訴我們，有時候為了活得像個人，你必須先學會成為一個完美的假貨。