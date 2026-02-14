春節9天假期首日適逢西洋情人節，臺南市政府觀旅局表示，台南景點一早就迎來人潮，一月底開展的奇美博物館《埃及展》熱度不減，更有月津港燈節、新營波光節等燈會，而新化年貨大街則有兩個IP「菜奇鴨」、「夜奇鴨」，民眾逛年貨還能拍照打卡。
台南市政府表示，於一月底開展的奇美博物館《埃及展》熱度不減，加上臺南的旅遊魅力與各個代表性景點，如新化老街、孔廟文化園區、赤崁園區、及國華海安商圈等景點人潮絡繹不絕。根據臺南市政府觀光旅遊局統計分析，春節才剛開始，就吸引了約11萬人次前來走春踏青。
今日開始除了是春節第一天，同時也是西洋情人節，鹽水產業文化活動「番茄戀曲‧意麵飄香」登場，辦理「光影市集•鹽水好物趴」與「青年農創市集」等活動；而歸仁全民運動中心也在14日至15日推出「情人節限定活動」，並有健身買一送一優惠；十鼓文創園區在14日至15日也與屾屾市聯手打造奇幻感的期間限定活動「魔法屾林博覽會」。
市府補充，還有「2026歡慶臺南年－新化年貨大街」營業至15日，共有150家美食及年貨攤商參與，現場採買年貨之餘還有表演可欣賞，而今年特別設置臺南市超人氣 IP 角色—10 米高「菜奇鴨」與 夜光「夜奇鴨」充氣偶，成為現場最吸睛的打卡焦點。民眾只要於年貨大街消費後，加入成為臺南購物節會員，掃描數位行銷券登錄消費金額，並與「菜奇鴨」、「夜奇鴨」兄弟打卡合影，即可獲得限量「馬年紀念台味啤酒杯」。
台南更有多場燈會，被譽為全國最美的山林燈節「龍崎光節空山祭」，展至3月1日；享譽國際的「月津港燈節」也盛大展出中，還有「新營波光節」，展至3月8日。另有「2026府城成功燈會」(至3月8日)將3000盞燈籠交織成一片燈海、「第十四屆府城普濟燈會」(至3月7日) 有逾1800顆民眾彩繪燈籠，從廟埕延伸至街巷，營造出春節的節慶氛圍，入夜後的各地夜間景點，成為民眾夜晚的熱門打卡點。
資料來源：臺南市政府觀旅局、新化年貨大街臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
市府補充，還有「2026歡慶臺南年－新化年貨大街」營業至15日，共有150家美食及年貨攤商參與，現場採買年貨之餘還有表演可欣賞，而今年特別設置臺南市超人氣 IP 角色—10 米高「菜奇鴨」與 夜光「夜奇鴨」充氣偶，成為現場最吸睛的打卡焦點。民眾只要於年貨大街消費後，加入成為臺南購物節會員，掃描數位行銷券登錄消費金額，並與「菜奇鴨」、「夜奇鴨」兄弟打卡合影，即可獲得限量「馬年紀念台味啤酒杯」。