農曆年節期間家家戶戶忙於圍爐賀歲及祭祀祈福，用火與用電頻率隨之增加，金管會特別提醒，民眾在歡度佳節之餘，務必注意居家防火安全，並適時投保「住宅火災及地震基本保險」，透過保險機制移轉風險，為全家人的居家安全增添保障。金管會表示，住宅火災及地震基本保險承保範圍包括住宅火災保險、住宅第三人責任基本保險、住宅颱風及洪水災害補償保險、住宅地震基本保險等，保障範圍廣泛。在火災保障部分，承保包括建築物及其內之動產因火災、爆炸等事故所致之損失，其中建築物之保險金額係以重置成本為計算基礎，以及因火災事故導致第三人遭受身體傷害、死亡或財產損害，對第三人依法應負賠償責任之保障（每人體傷上限新台幣100萬元、每人死亡上限200萬元、每事故體傷死亡上限1000萬元、每事故財損上限200萬元、保險期間賠償上限2400萬元），有助於被保險人降低法律風險。金管會強調，居家安全不容忽視，適當的保險規劃能為愛家建立安全防護網。民眾如需進一步了解相關保險內容或投保程序，可向各產險公司或中華民國產物保險商業同業公會（0800-221-783）洽詢。