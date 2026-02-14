我是廣告 請繼續往下閱讀

臻鼎董事長沈慶芳13日在尾牙活動上指出，去年營收再寫歷史新高，推升動能來自伺服器、光通訊與IC載板等高階產品開始放量、效益逐步浮現；隨著AI需求延續、客戶規格升級帶動出貨價量齊揚，加上新產能與新產品接棒，2026年營收有機會再拚新高。沈慶芳表示，以AI伺服器來看，臻鼎目前主力出貨聚焦Intelligent HDI與HLC兩大方向，既有平台供應持續擴大，同時也已和客戶往下一世代平台的設計、驗證提前佈局，搶攻後續升級商機。在光通訊領域，沈慶芳指出，光模組對製程要求更高，需採用mSAP等高階技術；臻鼎在mSAP具備量產經驗與領先優勢，可支援客戶規格拉升。至於IC載板，則鎖定高速運算晶片與高階記憶體需求，並同步看好AI終端應用百花齊放，包括AI智慧眼鏡、AR/VR、摺疊機、智慧駕駛、人形機器人等多條產品線，預期相關新產品貢獻將在2026年逐步發酵。臻鼎也規劃在中國淮安與泰國兩地同步推進建廠，合計10座廠房同時興建，並預估2026年資本支出將達500億元以上，以強化高階產品供給能力與長線競爭力。