民眾黨中配立委李貞秀昨日跑到陸委會前開記者會，出示除去中國大陸戶籍證明，並遞交放棄中國國籍授權書。不過，陸委會副主委梁文傑卻指出，李貞秀的除籍證明格式與其他中配繳交的不同，陸委會還是認定她在去年3月才申請除籍，並強調無法協助李貞秀放棄中國國籍。對此，民眾黨前主席柯文哲今（14）日批評政府刁難，不讓中配可以從政，並要求陸委會說明去除中國國籍程序。陸委會回應表示，任何人放棄國籍都要按照該國法律申請，李貞秀可以參考中華人民共和國國籍法相關規定辦理。柯文哲、民眾黨秘書長周榆修、北市黨部主委邱慧洳、北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、林珍羽、中正萬華區議員參選人吳怡萱、陳佩琪前往圓山捷運站外發送春聯，並與支持者合影。針對陸委會不採認李貞秀昨日提出除籍證明，柯文哲受訪時指出，政府本來就是要替老百姓解決問題，「我們能不能乾脆就去請教陸委會說啊。不然你就告訴我們要怎麼做，我昨天已經講過了嘛就把那個流程圖寫出來啊。不然你就指導我們，會協助我們去辦這個程序，這樣就好了」柯文哲說，其實大家都曉得這個就是刁難，因為程序沒辦法辦，政府就認真做事就好了，為什麼故意要在這種小事上面這樣搞。不然一開始就明白講說中配不可以從政。對此，陸委會副主委梁文傑表示，任何人要放棄國籍，都要按照該國法律申請。李貞秀女士可以參考中華人民共和國國籍法相關規定辦理。