台美正式簽署對等貿易協定，後續將併同日前簽署的台美投資備忘錄一同送立法院審議，對此在野批評關稅結果黑箱將嚴審，並稱投資美國5000億元是掏空台灣。立委王定宇今（14）日表示，明明台灣談成了全世界最優惠條件，對台灣產業競爭力提升有大助益，且對美投資2500億全數民間投資，並非國庫稅金支出，拿來跟人口平均是要幹嘛？如同你家鄰居去買房子，拿他付的錢拿來跟你平均，「有何意義？你要幫他付嗎？」台美正式簽署對等貿易協定，其中包含「台灣模式」，由民間企業投資美國2500億，另一部分為政府提供2500億信用保證。王定宇表示，明明台灣對美關稅談判，談成了全世界最優惠的條件，對台灣產業競爭力提升有大助益，不為談判團隊喝采就算了，藍白不要裝不懂，為了反對而反對，「這樣會害了台灣，好嗎？」王定宇說，台灣談判對美投資2500億，全數是民間投資，不是國庫的稅金支出，拿來跟人口平均是要幹嘛？如同你家鄰居去買房子，他付的錢拿來跟你平均，「有何意義？你要幫他付嗎？」王定宇說明，台灣談成的投資是可以全數民間，與日韓同意的投資美國的額度部份必須日韓政府支出完全不同。台積電已經表達投資1600億，這是台積電的錢，不是國庫稅金，不是全體國民負擔，就像是柯文哲買商辦花4300萬，拿來跟全體國人平均算出人均是1.8塊錢，這是毫無意義的數據。王定宇也提到，至於2500億的信保，已經說過太多次了，台積電之類的公司，銀行搶著要借，根本不需要信保，其餘所需成本大約只需30億。