我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃正音捐出大量兒子的舊玩具，放在一處庭院的地上。（圖／黃正音IG＠jungeum84）

▲黃正音過去是韓劇女王，演過《雙甲路邊攤》、《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》。（圖／Netflix提供）

▲黃正音的房子目前已被申請假扣押。（圖／黃正音IG＠jungeum84）

曾憑藉《她很漂亮》受封「韓劇女王」的南韓女星黃正音（舊譯黃靜茵），近年頻因法律糾紛重創形象。12日她透過社群平台表示要免費分享兒子的二手玩具，不料照片中玩具如廢棄物般散落在泥地與舊家具旁，引發韓國網友砲轟其行為是「假分享真丟垃圾」。諷刺的是，黃正音名下價值46億韓元（約新台幣1億元）的梨泰院豪宅，日前才剛因財務糾紛遭法院裁定假扣押，讓這位昔日收視保證女神的處境更顯尷尬。黃正音12日在IG限時動態發文寫下：「玩具免費分享，孩子有保持整潔用過的玩具，需要的人可以自己拿走」，並附上時間與地點。但照片呈現出的畫面卻令大眾傻眼，大量的機器人、模型與玩具車並未裝箱分類，而是雜亂地堆放在充滿沙土的塑膠墊上，背景甚至還有廢棄木椅與舊抽屜，看起來與社區垃圾收集區無異。消息傳開後，韓國論壇隨即掀起熱議，大批網友湧入留言指責：「這不是分享，是懶得付垃圾處理費吧？」、「這叫用得很乾淨？誰敢拿給小孩玩」、「真的是把鄰居當資源回收場，太難看了」。事實上，大眾對黃正音的不滿並非空穴來風。黃正音先前才因涉嫌挪用自家公司43.4億韓元（約台幣9400萬元）公款進行虛擬貨幣投資，被法院依「業務侵占罪」判處有期徒刑2年、緩刑4年。禍不單行，就在玩具爭議爆發隔日，其前東家Y.One娛樂證實，已針對黃正音名下價值46億韓元的梨泰院豪宅向法院聲請假扣押，首爾中央地方法院已於本月10日裁定准許。對此，前公司僅簡短表示：「對於目前進行中的法律程序，我們尊重法院的決定。」不過就在爭議排山倒海而來時，事件在13日出現反轉。一名親自到場領取玩具的民眾A某發長文為黃正音澄清，表示：「現場根本不像垃圾場，而是一個很寬敞的院子。」 A某指出，除了玩具外，現場還有整理好的書集、衣物，像跳蚤市場一樣可供挑選，黃正音甚至主動提供購物袋，讓他能帶著兒子逛了一個多小時。黃正音隨後也親自在該澄清文下回覆：「謝謝。我本來沒打算回覆，因為指控是不實的」，並強調自己確實是在分享愛心，希望大眾不要誤解。儘管有當事人緩頰，但從昔日的收視保證到如今官司與爭議纏身，黃正音的公眾形象顯然已跌入谷底。