我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林萱瑜日前在社群曬出懷孕9個月照片。（圖／林萱瑜IG）

34歲女星林萱瑜2024年和Junior（韓宜邦）結婚，林萱瑜日前突在IG曬出大肚照，配文中還驕傲寫下「超級漂亮都沒有妊娠紋」讓許多粉絲驚訝，以為她這麼會藏肚，事實上，林萱瑜是轉發客戶的照片，不是真的懷孕，經紀人也表示會等《百味人生》拍完才會開始備孕。根據《三立新聞網》報導，林萱瑜經紀人澄清她其實尚未懷孕，曝光的懷孕大肚照只是為了宣傳健康食品才拍攝的照片，因為畫面中曝光了9個月孕肚照片，並且寫下「懷孕照片是九個月，每天都有定時補充膠原蛋白，肚子超級漂亮都沒有妊娠紋」，吸引大批網友關注。經紀人強調，這僅是工作需求，並非真實懷孕狀態，同時曝光了林萱瑜和Junior尚未開始備孕，因為目前林萱瑜正投入《百味人生》拍攝中，等到電視劇殺青後，才會開始備孕計劃，身為演員，她希望在角色與家庭之間取得平衡，也期待在最好的狀態下迎接人生新階段。林萱瑜與韓宜邦（Junior）於2024年6月登記結婚，婚後感情穩定甜蜜，兩人不時透過社群平台分享生活點滴，互動自然又充滿默契，被粉絲形容是「高顏值夫妻檔」，也因此，只要出現與懷孕相關的蛛絲馬跡，總會立刻引起關注。