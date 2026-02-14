全聯、家樂福、好市多除夕有開嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理全聯、好市多、家樂福、好市多春節營業時間異動，其中除夕當天全聯、家樂福提早至下午5點關門；好市多則營業至下午6點，且初一暫停營業一天，要注意的是蝦皮店到店一般門市除夕至初三晚間7點前，全台直營門市暫停服務。
🟡2026春節全聯營業時間
全聯門市
除夕（2月16日）：營業至下午5點。
初一（2月17日）至初三（2月19日）：9:00～21:00
初四（2月20日）：營業至17:00
初五（2月21日）：各門市恢復正常營業時間（實際營業時間仍以各店公告為主）。
全聯小時達（自營、UberEats、foodpanda）
除夕（2月16日）：9:00～16:00
初一至初三（2月17日～19日）：9:00～20:00
初四（2月20日）：9:00～16:00
初五（2月21日）：各門市恢復正常營業時間（實際營業時間仍以各店公告為主）。
🟡2026春節好市多營業時間
除夕（2月16日）：賣場 09:00～18:00；加油站07:00～19:00
初一（2月17日）：賣場、加油站暫停營業
初二（2月18日）賣場10:00～21:30；加油站7:00～23:00
初四（2月1日）起恢復正常營業
🟡2026春節家樂福營業時間
除夕（2月16日）：賣場營業至17:00；線上「家速配」接單至15:00
初一（2月17日）：上午10:00開始營業；家速配於14:00開始接單服務。
初二（2月18日）：恢復正常營業
🟡2026春節愛買營業時間
除夕（2月16日）：全台賣場營業至18:00
🟡2026春節大全聯營業時間
除夕（2月16日）：當天營業至17:00。
初一（2月17日）起依各門市原訂營業時間（實際營業時間仍以各店公告為主）。
🟡2026春節蝦皮店到店營業時間
一般門市：除夕、初一、初二、初三19:00前（16日起至19日），全台直營門市暫停服務，將於初三晚間19:00恢復正常營業。
智取門市：不受影響，維持24小時營業。
寄件店： 除夕、初一、初二（16日起至18日）暫停取退服務，開放自助寄件，2月19日初三19:00 恢復正常營業。
美廉社合作門市：除夕（2月16日）營業至17:00，除夕至初三僅提供取件服務，不開放寄件。初四（2月20日）起合作門市恢復正常營業。合作門市詳細營業時間依各門市公告為主。
資料來源：全聯、家樂福、好市多、大全聯、愛買、蝦皮店到店
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯門市
除夕（2月16日）：營業至下午5點。
初一（2月17日）至初三（2月19日）：9:00～21:00
初四（2月20日）：營業至17:00
初五（2月21日）：各門市恢復正常營業時間（實際營業時間仍以各店公告為主）。
全聯小時達（自營、UberEats、foodpanda）
除夕（2月16日）：9:00～16:00
初一至初三（2月17日～19日）：9:00～20:00
初四（2月20日）：9:00～16:00
初五（2月21日）：各門市恢復正常營業時間（實際營業時間仍以各店公告為主）。
除夕（2月16日）：賣場 09:00～18:00；加油站07:00～19:00
初一（2月17日）：賣場、加油站暫停營業
初二（2月18日）賣場10:00～21:30；加油站7:00～23:00
初四（2月1日）起恢復正常營業
除夕（2月16日）：賣場營業至17:00；線上「家速配」接單至15:00
初一（2月17日）：上午10:00開始營業；家速配於14:00開始接單服務。
初二（2月18日）：恢復正常營業
除夕（2月16日）：全台賣場營業至18:00
🟡2026春節大全聯營業時間
除夕（2月16日）：當天營業至17:00。
初一（2月17日）起依各門市原訂營業時間（實際營業時間仍以各店公告為主）。
🟡2026春節蝦皮店到店營業時間
一般門市：除夕、初一、初二、初三19:00前（16日起至19日），全台直營門市暫停服務，將於初三晚間19:00恢復正常營業。
智取門市：不受影響，維持24小時營業。
寄件店： 除夕、初一、初二（16日起至18日）暫停取退服務，開放自助寄件，2月19日初三19:00 恢復正常營業。
美廉社合作門市：除夕（2月16日）營業至17:00，除夕至初三僅提供取件服務，不開放寄件。初四（2月20日）起合作門市恢復正常營業。合作門市詳細營業時間依各門市公告為主。