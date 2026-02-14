我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（14）日持續與台鋼雄鷹進行熱身賽，最終以6：2贏球，收下2連勝。此役打線敲出12安，紮實擊球比前役還多，總教練曾豪駒表示，這是過年前舉辦熱身賽的目的，其中主砲張育成一掃陰霾，單場揮出2安，曾總指出找回狀態需要時間，「今天看到他（張育成）好幾顆紮實擊球，但這還不到最好。」與前役相比，中華隊打線明顯進入狀態，此役火力全開，敲出12支安打，灌進6分，其中在第4、7局都有「大局」的出現，若不是雄鷹單局投球數達上限而強制終止進攻，分數可能會更多。中華隊總教練曾豪駒賽後指出，這也是選擇年前打熱身賽的目的，「將比賽節奏帶進去，第一場陌生，昨天習慣氛圍後，在比賽進行微調，今天看到幾位選手紮實擊球，這是集訓這階段想看到的東西，大家帶著安定感覺到下個階段。」主砲張育成昨日打擊繳白卷，不僅2打數無安打，得點圈打擊機會也沒能把握住，賽後相當自責，認為要反省、改善自己的進攻狀態。此役張育成一吐怨氣，全場5打數敲出2安，且是紮實的擊球狀態，曾總說，「有時候在一開始進入狀態需要時間，每位打者透過確實擊球去找感覺，今天看到他（張育成）好幾顆紮實擊球，但這還不到最好。」先發投手「美美」鄭浩均此役主投2局無失分，演出6上6下，表現不俗，曾總表示，「美美今天算第一次登板，整體狀況一開始是陌生的感覺，剛進入比賽節奏需要時間，過了第一局後，投球節奏就回來了，後續還有比賽，希望循序漸進調整到最好。」