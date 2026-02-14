我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹縣長參選人、副縣長陳見賢春節發送1元創意小紅包。（圖／陳見賢辦公室提供）

農曆春節期間，新竹縣長參選人、副縣長陳見賢把握年節走春時機，深入基層市場與宮廟向鄉親拜年，並特別準備別具巧思的「1元小紅包」，以創意小卡形式呈現，結合書法設計將「2026」字樣融入整體造型，搭配「馬力全開」主題，象徵新的一年全力以赴，也宣示對縣政擘畫的全力衝刺。陳見賢表示，新的一年不只是節慶團圓，更是對未來的期許與承諾。「1元」代表從一開始、一步一腳印，也代表一心一意為新竹縣努力。小紅包承載的是滿滿祝福與行動決心，希望在新春之際，將溫暖與信念傳遞給每一位鄉親。此次紅包設計特別以書法筆勢呈現「2026」字樣，透過筆畫延展與結構轉化，營造出奔馳前進的動感意象，呼應「馬力全開」主題，象徵面對新年度挑戰，將以更高效率與更強執行力推動交通建設、產業升級、教育優化與長照服務等重點政策。陳見賢指出，新竹縣正處於關鍵轉型階段，從青年留才到樂齡照顧，每一項政策都需要持續累積與穩健推動。他強調，未來將以系統化治理思維，強化公共建設與民生服務量能，讓縣政發展「不只快，更要穩」。春節期間，陳見賢將於多處地方公開發放創意小紅包，與鄉親面對面交流，2月15日（日）上午9時在竹東鎮傳統市場；2月17日（二）上午9時峨眉鄉隆聖宮；2月20日（五）上午11時竹北市彌陀山大佛寺。陳見賢表示，走入市場與廟口，是傾聽民意最直接的方式。新的一年，他將持續貼近基層，用具體行動回應期待。