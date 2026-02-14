農曆春節連假開跑，台北年初最受矚目的年度盛事「2026台北燈節」也將於2月25日盛大登場，今年首度規劃「雙主燈」展區，分別於圓山花博公園與西門町展出，並結合大型IP燈飾與城市街景。為響應臺北市政府觀光傳播局年度燈節活動，多家飯店都推出住房優惠，最低每人只要1080元起，即可入住台北旅宿一晚。
📍天成飯店集團（台北天成、台北花園、天成文旅-華山町、天成文旅-蜂巢）
天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町與天成文旅-蜂巢共同推出2026台北燈節限定優惠，優惠日期為即日起至2026年3月15日。
▪️天成文旅-蜂巢：
位於台北車站後站商圈的天成文旅-蜂巢，精緻客房含早每房每晚2159元起，若是雙人入住，等於每人每晚只要1080元，白天探訪大稻埕及迪化街等知名景點，晚上只要散步就可前往展區愜意賞燈。
▪️天成文旅-華山町：
緊鄰華山1914文化創意產業園區的天成文旅-華山町，華山雙人房含早每房每晚2610元起，入住一晚感受豐沛的藝文能量，也能搭乘捷運輕鬆賞燈。
▪️台北天成大飯店：
坐落於捷運台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，精緻客房含早每房每晚3399元起，天成大飯店享有五鐵共構的優勢，也能慢慢步行到西門燈區。
▪️台北花園大酒店：
鄰近西門及艋舺商圈的台北花園大酒店，雅緻客房含早餐每房每晚4299元起，除了沿著中華路徒步即可抵達西門燈會展區，更有免費週邊景點接駁服務。
📍台北凱達大飯店：
擁有地利之便的台北凱達大飯店推出限量「新年輕旅行」住房專案，即日起至3月15日限量推出，精緻雙人房每晚2599元起，等於最低每人僅須1300元即可入住，每房再加贈美津濃運動襪2雙。
資料來源：天成飯店集團、台北凱達大飯店
