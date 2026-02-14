日本千葉縣市川市動物園近期有一隻小猴子，引發網友關注，因為他不管在哪都要帶著一隻猴子娃娃，模樣相當可愛，不過，動物園也透露，牠是因為自幼被媽媽棄養才會這樣，讓網友大喊說「心酸又可愛」。
據日媒《千葉日報》報導，市川市動植物園這隻6個月大的日本獼猴Punch（パンチ），因為走到哪裡都會把紅毛猩猩娃娃帶著身邊，可愛的模樣吸引不少網友關注。不過，動物園透露，Punch是因為出生後不久就被母親遺棄，才會把玩偶當成「代理母親」。
去年7月出生的 Punch 可能是受到母親初次生產的影響而遭到忽視。由於當時正值酷暑，飼育員曾嘗試將牠移至陰涼處觀察情況，但因遲遲未見猴群母親的反應，決定從隔天起轉為人工哺育。此後，飼育員不斷嘗試調整牠與猴群集體生活的「猴山」之間的距離，小心翼翼地看護牠成長。
由於大多數猴子在出生後都會緊黏著母親生活，被遺棄就會陷入極大的不安，為了讓Punch感到安心，園方準備了可以讓牠抓握的毛巾與玩偶，在眾多選項中，Punch最鍾情的就是這隻紅毛猩猩玩偶。
Punch目前正在逐漸加深與猴群其他猴子的關係，但被其他猴子斥責時，會出現把玩偶當作盾牌的舉動，玩偶顯然已成為牠感到不安時的最佳拍檔。
這幕可愛畫面吸引許多遊客關注，園方於5日傍晚在官方 X（原推特）首次公開了Punch依偎著紅毛猩猩玩偶的照片，「現在猴山裡有一隻帶著玩偶的小猴子」，同時也告知大眾這是人工哺育的個體，呼籲大家「請溫暖地守護牠的成長」。這則貼文引發大量聲援，截至14日已獲得超過8.1萬個讚、630萬次觀看。
由網路社群募集的捐款也在6日送抵園區。由園方發起的標籤「#がんばれパンチ」（#加油Punch），吸引了許多遊客紛紛上傳捕捉到的影片與相片。
動物園也經常更新Punch近況，分享牠已經開始與猴群有互動，會幫忙理毛、逗弄其他猴子，雖然也會被責備，但都是在學習在猴群生活的生存之道。儘管大多數時候還是帶著猩猩娃娃，但牠努力生活的模樣，讓許多網友都為牠暖心加油。
