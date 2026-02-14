我是廣告 請繼續往下閱讀

李四川日前辭去台北市副市長，並將投入新北市長選舉，未料隨即被網紅四叉貓爆料其胞弟是「環保蟑螂」，勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，遭起訴被求刑3年6個月以上。對此李四川則稱「感覺選舉開始了」。四叉貓今（14）日還原當出始末，嘲諷果然是沒選舉過的菜比巴，這根本只是參選起手式而已，連餐前涼拌菜都算不上，更相信最初願意爆料這訊息的人，「一定是個Ｄ槽很滿愛咆哮充滿正義有養狗仔的北極星」（指黃國昌）。四叉貓日前爆李四川胞弟是「環保蟑螂」一事，對此四叉貓今日還原爬梳始末，起因是在昨天有一個琉球惡霸勒索576萬被起訴羈押的新聞，當天早上10時許，某新聞記者群組就在討論，說該琉球惡霸可能是李四川的親戚或弟弟，但有記者早上去詢問幕僚，幕僚則是否認這個說法，所以記者們都不確定該惡霸是否真的跟李四川有關係。四叉貓說，當時自己人在台中的飯店，早上11時退房巷口就一間大網咖，回台北的高鐵票是下午4時，不知道要幹嘛就去網咖包了3小時，因為在群組看到這則未經驗證的消息，好奇無聊之下肉搜了李四川，再用惡霸的臉書放進去比對，什麼合照、同桌、名片、賀禮全部找出來，藉此確定惡霸李賜福就是李四川的親弟，所以才發了那篇爆料文。四叉貓表示，臉書的資料很充足，李四川的兄弟姊妹名字隨便翻都有，再把這些名字丟進司法判決書系統，誰有前科誰是地方惡霸一目了然，而李四川昨天回應媒體說這些爆料是選舉鬥爭，「拜託！果然是沒選舉過的菜比巴耶！這根本只是參選起手式而已，連餐前涼拌菜都算不上」。認為真正的選舉抹黑惡鬥是像賴品妤的「雲豹小公主」，先被偏藍媒體燒一個多月再接著罵好幾年。最後四叉貓說，至於最初是誰把這個消息丟進記者圈，自己真的不知道，但相信願意爆料的那個人，「一定是個Ｄ槽很滿愛咆哮充滿正義有養狗仔的北極星」。