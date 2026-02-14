我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節前，中市警第一分局聯合轄區多家銀行進行防搶演練並與金融業者合作拍攝宣導短片，波麗士大人特地著裝粉墨登場，各種COSPLAY角色也扮得唯妙唯肖，除了精心安排逗趣搞笑橋段融入故事情節，更準備了豐富大獎及好禮，邀請民眾參加「『馬』上抽大獎。短片中搶匪三人組又預謀利用年假再度犯案欲洗劫銀行，沒想到警方早已強力部屬轄區警巡邏警網巡守，同夥也告知搶匪老大，第一分局連續兩年都突破搶匪計畫，無論是馬莉歐世界的惡棍庫巴與碧姬公主聯手，還是白蛇傳青蛇白蛇姊妹花兩強出擊，雙雙鎩羽而歸，讓老大不禁感嘆實在大事不妙！還好同伴及時勸改回頭是岸，金盆洗手來參加第一分局的抽獎活動比較實在，也讓這場原本看似又是腥風血雨的搶劫戲碼，再度回歸治安平穩時代。第一波麗士表示：警察維護治安也需要民眾相挺，從自我安全與防衛意識建立做起，首先財不露白，善用警察專屬護鈔服務，可向銀行櫃檯或是直接透過110報案申請都可以排除自行提領回家的風險；再者，真的遇到搶案及搶匪行兇不要驚慌，保持冷靜與歹徒維持相當的安全距離，不與對方正面衝突，自身安全為首要目標；最後可以透過警方專屬「110視訊報案APP」有聲或無聲報案的功能，使用手機即可傳送文字、影片或照片，及手機定位功能，不僅幫助警方提前了解案發現場動態，也能知悉歹徒人數、武力與特徵，以利轄區警網即刻馳援！銀行阻詐工作也刻不容緩，打擊詐騙更是國民頭號公敵，第一波麗士提醒大家，無論遇到何種詐騙手法，或是任何簡訊連結、假網站(app)、深偽影片及盜用照片的陷阱誘惑，唯有提醒自己務必秉持多疑、多查、不輕信的態度，還有隨時保持冷靜的頭腦，常態性追蹤「打詐儀錶板」的動態與新知，才能提升自我的識詐能力！第一波麗士為了鼓勵大家能為犯罪預防盡一份心力，分局長林大為誠摯邀請全國好朋友們一起來參加「『馬』上抽大獎，金『馬』來參加！」春節治安平穩暨反詐騙宣導線上有獎徵答活動，只要於活動貼文留言處，回答宣導簡答題，並標記(TAG)2位好友、對活動貼文及「臺中市政府警察局第一分局」的臉書粉專頁按讚(或追蹤)，即可獲得抽獎機會，可獲得獨家限量的「人形靶抱枕」、與職棒啦啦隊同款同材質的「第一波麗士加油毛巾」、「第一波麗士反詐小神衣4.0」、「第一波麗士迷你燈箱2.0」等眾多好禮。