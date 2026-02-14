我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（14）日以6：2擊退台鋼雄鷹，收下自辦熱身賽2連勝，其中「工具人」林子偉2天敲出3安，打擊狀況火燙，他表示，比起結果更在意擊球過程，無論是否先發，都會把自己準備好。明（15）日將過32歲生日，林子偉許願不僅要打進美國邁阿密，還要繳出好成績，「短期賽事，只要把自己的狀態調整到最好，所有人都有機會都變成大谷（翔平）。」林子偉此役3打數敲出2安，連同昨日3打數1安打，2場比賽繳出3支安打，打擊狀態火熱，他表示手感還不錯，「我比較注重節奏這方面。我還是覺得過程好就好，結果就交給上帝。」林子偉上屆是中華隊先發右外野手，本屆則被賦予內、外野「工具人」的角色，「我覺得就是把自己準備好就好，不管有沒有先發，這都未知數嘛，只要正賽開始，就是把自己都準備好就對了。」談到集訓的守備狀態，林子偉說總教練有跟我說過內、外野都要守，但以內野為主，有時候打Live BP會去看飛球的節奏、時機。」林子偉直言，從集訓開始就適應飛球的軌跡、路線，「畢竟自己有守過外野，大概知道球的路線會怎麼跑，所以解讀球這方面可能還需要再適應一下。」本屆經典賽採用大聯盟投球計時器，無論投手、打者都要注意時間，林子偉前役成中華隊唯一超時的打者，他解釋，「我自己覺得我以為我已經夠快了，然後上去的時候我看秒數，發現完蛋了。」林子偉坦言，未來就是要再快一點進入打擊區，「打者打出去，可能還沒結束這個Play，我就慢慢先走上去了，不然這時間真的是趕不上。」林子偉表示，去年資格賽不少人都有超時的狀況，「所以我們不管是正賽還是自辦賽、官辦賽，就是把自己的節奏盡量快一點。昨天還不太適應，今天我覺得有在自己的節奏。」林子偉明日將過32歲生日，此役最後一次打擊結束時，全場破萬名球迷齊聲替林子偉慶生，他笑說，「其實蠻開心的，球迷能夠進場為我們球員加油，我覺得是蠻開心、蠻感動的。」林子偉許願，希望能跟中華隊一起去邁阿密，「不只進邁阿密，希望能夠打出更好的成績。」林子偉坦言，要在經典賽繳出好成績很難，但短期賽任何事情都很難說，「短期賽事，只要把自己的狀態調整到最好，所有人都有機會都變成大谷（翔平）。」林子偉從沒在東京巨蛋打過球，他相當期待，「很開心教練團把我選入正選名單，會把自己做到最好。」